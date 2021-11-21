ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يلحق الخسارة الأولى بنابولي ويحرمه من الانفراد بالصدارة

أنهى إنتر ميلان سجل نابولي الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما انتفض وفاز 3/2 في ملعب سان سيرو، ليقلص الفارق مع منافسه المتصدر إلى أربع نقاط.

وأقيمت المباراة بإيقاع سريع، وتقدم نابولي مبكرا بهدف بضربة رأس من بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 17.

لكن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث لم ييأس وأدرك التعادل بواسطة هاكان شالهان أوغلو من ركلة جزاء بعد 8 دقائق، قبل أن يضيف زميله إيفان بريشيتش الهدف الثاني قبل الاستراحة.

ونال إنتر ميلان أفضلية جديدة بعد مرور ساعة من اللعب بتسجيل الهدف الثالث عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد هجمة مرتدة سريعة.

وقلص دريس ميرتنز الفارق لنابولي قبل 12 دقيقة من النهاية لكن هذا لم يكن كافيًا ليمنع فريق لوشيانو سباليتي من التعرض لأول هزيمة في 13 مباراة بالدوري.

ولدى إنتر ميلان 28 نقطة ويتأخر بأربع نقاط عن نابولي وميلان.

ومن أول فرصة في الدقيقة 17، نجح نابولي في تسجيل أول الأهداف بتوقيع زيلينسكي الذي قطع الكرة من منتصف الملعب لتصل إلى لورينزو إنسيني في كرة مرتدة مررها إنسيني إلى زيلينسكي، وأطلق تسديدة صاروخية في الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنتر ميلان بعد لمسة يد على المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، حيث استعان الحكم بتقنية حكم الفيديو ”VAR“ قبل احتسابها.

ونجح كالهانغولو في تسجيل هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 25.

سيناريو المباراة

سجل إنتر ميلان الهدف الثاني عن طريق ايفان بيريسيتش الذي استغل تقدم دافيد أوسبينا حارس نابولي عن مرماه لحظة تنفيذ ركلة ركنية قابلها الكرواتي برأسية مباشرة في المرمى في الدقيقة 44.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث بعد مجهود فردي مميز من مواطنه خواكين كوريا الذي انطلق بالكرة من أمام منطقة جزائه وتوغل ومرر من أمام منطقة نابولي إلى لاوتارو الذي سدد كرة أرضية زاحفة في الشباك في الدقيقة 61.

وقلص درايس ميرتينز النتيجة لنابولي بهدف في الدقيقة 79، بعد خطأ فادح من إدين دجيكو مهاجم إنتر ميلان الذي بالغ في الاحتفاظ بالكرة، ليخطفها ميرتينز ويطلق قذيفة في الشباك.