لحظات مؤثرة.. نجل كونسيساو مدرب بورتو يحتضنه بعد تسجيله هدفا وأمه تبكي بالمدرجات (فيديو)

أحرز فرانسيسكو كونسيساو نجل المدير الفني لبورتو سيرجيو كونسيساو هدفا من ركلة جزاء في الفوز الكبير 5-1 على فيرينسي في الدور الثالث لكأس البرتغال، ليحتضن بعدها والده المدير الفني وتظهر والدته ليليانا كونسيساو وهي تبكي في المدرجات من سعادتها بهدف نجلها مع الفريق الأول.

وشهدت هذه المباراة عواطف مثيرة وجياشة من الأبوين تجاه نجلهما الشاب البالغ عمره 18 عاما، حيث كان بورتو متقدما 4-1 ليحصل الفريق على ركلة جزاء تركها المهاجم الدولي الإيراني مهدي طارمي لزميله الشاب ليحرز منها الهدف الخامس والأخير في المباراة.

وقال سيرجيو كونسيساو لموقع بورتو الرسمي على الإنترنت عقب هدف نجله واحتضانه له ”عندما جاء فرانسيسكو ليحتضنني، كانت الجملة الأولى التي قالها هي: سأشكر مهدي (طارمي) اعتقد مع وصول النتيجة إلى 4-1، كان من المهم منح ركلة الجزاء للاعب كان يبحث عن هدف منذ فترة“.

وأضاف المدير الفني البالغ عمره 47 عاما عن نجله الشاب ”فرانسيسكو بالنسبة لي مثل الآخرين. ليس في المنزل بالطبع، لكن يمكنني الفصل في العلاقة جيدًا. أنا قادر على فصل دور المدرب عن دور الأب مع فرانسيسكو والأولاد الثلاثة الرائعين الآخرين“.

⭕️ لحظات خالدة .. فرانشيسكو كونسيساو يحتفل بهدفه الأول مع بورتو رفقة والده مدرب الفريق سيرجيو كونسيساو، بينما والدته تبكي في المدرجات. pic.twitter.com/EATKfbBEBT — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

مهاجم شاب

ومن جانبه قال اللاعب الشاب فرانسيسكو الذي سجل ثاني أهدافه مع الفريق الأول في 12 مباراة في كافة المسابقات: ”لقد كان من دواعي الفخر والرضا أن أسجل بمساعدة الفريق بأكمله. إنه حلم تحقق. آمل أن تتحقق العديد من الأهداف لجعل هذه الجماهير سعيدة للغاية“.

ويلعب فرانسيسكو مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، وقد تدرج في كافة فئات المنتخبات الوطنية، لكنه لم يشارك مع المنتخب الأول بعد.

وبدأ فرانسيسكو مسيرته في أكاديمية سبورتنغ لشبونة في سن الثامنة وقضى ستة مواسم في النادي. أمضى موسمًا في نادي بادرونيسي قبل الانضمام إلى شباب بورتو في العام 2018.

وبعدها بعامين وقع أول عقد احتراف مع بورتو، وظهر لأول مرة في الدوري البرتغالي خلال التعادل 2-2 ضد بوافيستا في 13 فبراير/شباط الماضي.

وبعدها بأربعة أيام أصبح ثاني أصغر لاعب من بورتو يشارك في دوري أبطال أوروبا بمشاركته في الدقائق الأخيرة من الفوز 2-1 على يوفنتوس في دور الستة عشر الموسم الماضي وهي المباراة التي أقصت النادي الإيطالي من البطولة.

وتأهل بورتو إلى دور الستة عشر لكأس البرتغال بعد فوزه بخماسية على ملعب دراغاو وذلك قبل خوض مباراة مهمة أمام ليفربول في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد ضمان الفريق الإنجليزي تأهله إلى دور الستة عشر.

ويتنافس بورتو مع أتلتيكو مدريد على احتلال المركز الثاني في المجموعة، حيث يأتي الفريق البرتغالي في المركز الثاني بخمس نقاط متفوقا بفارق نقطة واحدة عن حامل لقب الليغا، فيما يأتي ميلان الإيطالي في ذيل الترتيب بعد خروجه من المنافسة.

وعن مباراة فيرينسي قال المدير الفني البرتغالي: ”استجاب الفريق بجدية كبيرة. لست راضيًا تمامًا، لكن هذا جزء من السعي لتحقيق الكمال. لكنني راضٍ. احترمنا الخصم لذلك جاءت المباراة سهلة“.

وأضاف ”“لقد لعبنا مباراة جادة للغاية. كنا نعرف قيمة الخصم الذي يضم العديد من اللاعبين المتميزين. كان اللاعبون جادين للغاية بالرغم من وجود مواقف سلبية دائمًا، لكن كان هناك الكثير من الأشياء الإيجابية“.