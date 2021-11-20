الصحف الرياضية: أين بينغ شواي؟.. أكثر من مجرد ديربي.. وهالاند سيلعب لريال مدريد (صور)

شكل الظهور الأول لتشافي هيرنانديز كمدرب لبرشلونة خلال الديربي أمام إسبانيول، ولقاءات الدوريات الأوروبية المهمة، واتفورد ضد مانشستر يونايتد في إنجلترا، ولاتسيو ضد يوفنتوس في إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمصير لاعبة التنس الصينية بينغ شواي المختفية، ووضع كيليان مبابي السيئ في باريس سان جيرمان، ومصير المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وانتشار فيروس كورونا في عالم كرة القدم مجددا، وإمكانية تعاقد ريال مدريد مع النرويجي إيرلينغ هالاند.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اختفاء لاعبة التنس الصينية بينغ شواي وكتبت:“أين بينغ شواي؟“.

الصحيفة تحدثت عن ديربي برشلونة وإسبانيول برشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”الظهور الأول لتشافي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وأوساسونا ومشاركة أنطوان غريزمان الذي قلص الويفا عقوبته القارية وكتبت: ”غريزمان في الدوري الإسباني وفي دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بوضع كيليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت: ”وضع كيليان مبابي يزداد سوءا في باريس سان جيرمان“.

سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول برشلونة في أول ظهور للمدرب تشافي هيرنانديز وكتبت: ”أكثر من مجرد ديربي“.

كما اهتمت الصحيفة بظهور فيروس كورونا في عدة أندية لكرة القدم، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي ونيوكاسل، وكتبت: ”ظهور فيروس كورونا مرة أخرى في عالم كرة القدم“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول برشلونة في الدوري الإسباني والظهور الأول للمدرب تشافي هيرنانديز وكتبت: ”ديربي كبير“.

كما اهتمت بالجمعية العمومية لريال مدريد وكتبت: ”فلورنتينو بيريز سيطلب من الأعضاء رفع الديون إلى 200 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: ”أتلتيكو مدريد من أجل فوز يبدد الشكوك“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإسبانيول برشلونة في ديربي كتالونيا في الدوري الإسباني والظهور الأول للمدرب تشافي هيرنانديز وكتبت:“العرض الأول عالي الخطورة“.

الصحيفة تحدثت عن النرويجي إيرلينغ هالاند وإمكانية انتقاله لريال مدريد وكتبت: ”هالاند سيلعب لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: ”لحظة سيئة وعدو سيئ“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء واتفورد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ومصير المدرب أولي جونار سولشاير وكتبت: ”أولي سولشاير يذهب إلى الجانب المظلم“.

الصحيفة اهتمت بإصابة إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد بفيروس كورونا وكتبت: ”كوفيد يضرب نيوكاسل، كيف سيفوت بدايته مع نيوكاسل“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على إصابة إيدي هاو مدرب نيوكاسل الجديد بفيروس كورونا وكتبت: ”سيضطر إيدي هاو لمشاهدة أول لقاء له رفقة نيوكاسل من الفندق بسبب إصابته بفيروس كورونا“.

كما اهتمت بلقاء واتفورد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”أولي جونار سولشاير في حالة دفاع“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اختفاء لاعبة التنس الصينية بينغ شواي والمطالبة بمعرفة مصيرها بعد فضح مسؤول صيني وكتبت: ”أين بينغ شواي؟“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء لاتسيو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي وكتبت: ”حتى آخر نقطة“ و“لاتسيو ضد يوفنتوس: هي أقصى مقارنة بين طريقتين لفهم كرة القدم“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء فيورنتينا وميلان وكتبت: ”فلاهوفيتش ولياو: التحدي المزدوج“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إنتر ميلان ضد نابولي الأحد في الدوري الإيطالي وكتبت: ”أوسيمين امتحان في سان سيرو“.