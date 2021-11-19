بعد 15 عاما في المنصب.. إقالة أوسكار تاباريز من تدريب منتخب أوروغواي

أعلن اتحاد كرة القدم في أوروغواي اليوم الجمعة إقالة أوسكار تاباريز مدرب المنتخب الوطني بعد 15 عاما قضاها في منصبه عقب سلسلة من النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم.

وكانت خسارة أوروغواي 3-صفر أمام بوليفيا يوم الثلاثاء الماضي الهزيمة الرابعة لها على التوالي وتركت الفريق في المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية متأخرة بنقطة عن كولومبيا التي تشغل حاليا آخر المراكز المؤهلة مباشرة إلى النهائيات في قطر 2022.

وقال الاتحاد في بيان بموقعه: ”نؤكد بشكل قاطع أن هذا القرار لا يتجاهل الإنجازات التي حققها تاباريز مع المنتخب“.

وأضاف: ”نشيد بكل الإنجازات التي تحققت على مدى 15 عاما الماضية والتي وضعت أوروجواي في صدارة كرة القدم العالمية“.

واختتم: ”اتخذت اللجنة التنفيذية في الاتحاد هذا القرار الصعب في ظل الظروف الحالية من أجل تحسين الوضع في المستقبل القريب والحصول على النتائج المرجوة“.

وتولى تاباريز البالغ عمره 74 عاما مسؤولية المنتخب الوطني لفترة ثانية في 2006 وقاد أوروجواي لقبل نهائي كأس العالم 2010 ولقب كأس كوبا أمريكا بعدها بعام.

وسبق له تدريب أوروغواي بين 1988 و1990.

ويحل منتخب أوروغواي ضيفا على باراجواي في مباراته التالية في التصفيات في 27 يناير كانون الثاني.

وتأمل أوراغواي في اللحاق بمباريات الملحق ستكون بين منتخبات القارات المعنية، وهي آسيا- أمريكا الشمالية- أمريكا الجنوبية– أوقيانوسيا، حيث يصعد منتخب من كل قارة لدور الملحق، ويتأهل من المنتخبات الأربعة منتخبان فقط إلى المونديال.

وتضم قارة أمريكا الجنوبية عشرة منتخبات، تتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة للنهائيات. وقد تأهلت بالفعل البرازيل كمتصدرة للمجموعة، وتتنافس باقي المنتخبات التسعة على ثلاثة مقاعد.

ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة في الملحق العالمي للفيفا أمام أحد منتخبات أوقيانوسيا، وذلك وفقا لآخر نظام تم اتباعه في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتأهلت تسعة منتخبات أوروبية والبرازيل من أمريكا الجنوبية حتى الآن إلى نهائيات كأس العالم 2022، فضلا عن قطر الدولة المضيفة.

وكان من المقرر أن تقام المواجهات الفاصلة للملحق العالمي من مباراتي ذهاب وعودة في مارس/ آذار 2022 لكن أعيد ترتيب موعدها لتقام في يونيو/ حزيران 2022 بسبب الاضطراب الذي تسبب فيه وباء كوفيد-19 لجدول التصفيات.

وستقام المباريات في ملعب محايد لم يحدده الفيفا حتى الآن.

وسيتم سحب قرعة الملحق العالمي يوم الجمعة المقبل بعد سحب قرعة الملحق الأوروبي.