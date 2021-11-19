زوجة إيريك أبيدال تطلب الطلاق بسبب قضية خيرة حمراوي

قررت حياة أبيدال زوجة إيريك أبيدال اللاعب والمدير الرياضي السابق لبرشلونة طلب الطلاق بسبب تورطه في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي لاعبة فريق السيدات باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية قد قالت في وقت سابق إن الشريحة الموجودة في هاتف حمراوي كانت باسم أبيدال، بينما قالت صحيفة ”ليكيب“ إن حمراوي كانت متشككة في زوجة أبيدال، حياة، بعد أن تعرضت للهجوم يوم الخميس الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أثناء خروجها لتناول العشاء في مطعم في منطقة بوا دو بولوني الباريسية مع أميناتا ديالو وساكيما قرشاوي، وبعض زملائها في باريس سان جيرمان.

تقرير: زوجة أبيدال وراء حادث الاعتداء على خيرة حمراوي https://t.co/YLLYRQY0ZC pic.twitter.com/95aFROv38z — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

وحسب قناة ”تي في 3“ فقد أعلنت جينفر لوسادا محامية حياة أبيدال الخبر من خلال بيان قصير جاء فيه: ”مدفوعة بالظروف والشعور بالغضب من قضية الاعتداء على حمراوي ستطلب حياة أبيدال الطلاق في برشلونة“.

وأدى الاعتداء على خيرة حمراوي لاعب باريس سان جيرمان قبل لقاء الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات لاعتقال زميلتها أميناتا ديالو في البداية واتهمت بكونها دبرت الاعتداء لأخذ مكانها في الفريق ولتنافسهما على نفس المركز.

وأطلق سراح أميناتا ديالو وتم توجيه الاتهام لإيريك أبيدال لكونه كان على علاقة مع حمراوي خلال لعبها في برشلونة ولكون أحد المعتدين قال: ”هذا جزاء من يربط علاقة مع رجل متزوج“.

وتتجه أصابع الاتهام حاليا لحياة أبيدال زوجة إريك أبيدال في تهمة الاعتداء على خيرة حمراوي وذكرت تقارير إعلامية أنها انتقمت من علاقتها منها بسبب علاقتها بزوجها.

وذكرت جينفر لوسادا محامية حياة أبيدال أن موكلتها طلبت الاستماع لها في أسرع وقت لوضع حد للشائعات التي تربطها بقضية الاعتداء على حمراوي.

لأول مرة.. خيرة حمراوي تكشف تفاصيل الاعتداء عليها (صورة) https://t.co/KNucc6u83D pic.twitter.com/LRTzYOhQbu — إرم سبورت (@EremSports) November 17, 2021

وكانت خيرة حمراوي قد روت تفاصيل الاعتداء عليها حين كانت عائدة رفقة زميلتها أميناتا ديالو وسكينة قرشاوي من عشاء بين اللاعبات.

وبعد مغادرة قرشاوي كانت أميناتا ديالو في طريقها لإيصال حمراوي إلى منزلها حيث اعترض طريقهما رجلان ملثمان وأنزلا حمراوي وتم ضربها بقضيب وكان يستهدف ساقها بشكل كبير ولم يتم الاعتداء على زميلتها.

وكانت 4 لاعبات من فريق باريس سان جيرمان قد تلقين اتصالات من رجل مسجون في ليون تتعلق بعلاقات مع رجال متزوجين.