تقرير: أتلانتا مهتم بالتعاقد مع مصطفى محمد

قالت تقارير صحفية تركية اليوم الجمعة، إن أتلانتا الإيطالي مهتم بالتعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد من غالطة سراي التركي.

وأوضحت صحيفة ”milliyet“ أن أتلانتا سيراقب مصطفى محمد في المباراتين المقبلتين لغالطة سراي أمام فنربخشة في الدوري التركي يوم الأحد، ومارسيليا في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ويحق لغالطة سراي شراء عقد مصطفى محمد من الزمالك، بإخطاره بشكل رسمي قبل يوم 31 ديسمبر المقبل، مع سداد 4 ملايين دولار حتى يونيو المقبل.

وبحسب الصحيفة فإن غالطة سراي لا يمانع رحيل مصطفى محمد في السوق الشتوي المقبل في يناير 202، وأنها ستقوم بتفعيل بند شراء عقد اللاعب، لكن إدارة الفريق وضعت شرطا لبيع اللاعب مقابل 10 ملايين يورو.

وأشارت ”milliyet“ إلى أن أتالانتا يستعد للاستغناء عن المهاجم الكولومبي لويس موريل، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، بعدما سجل هدفا وحيدا في 9 مباريات الموسم الحالي.

وفي سبتمبر الماضي قال موقع ”20minutes“ إن بوردو الفرنسي سيحاول التعاقد مع مصطفى محمد في السوق الشتوي المقبل.

وحاول بوردو التعاقد مع مصطفى محمد في السوق الصيفي المنقضي، وذكرت إذاعة ”مونت كارلو“ أن غالطة سراي، وبوردو، اتفقا على تفاصيل الصفقة، لكن النادي التركي فشل بدفع أموال شراء مصطفى محمد للزمالك.

وانتقل مصطفى محمد البالغ من العمر 23 عاما، من الزمالك لغالطة سراي في يناير 2021.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن مصطفى محمد سجل الموسم الحالي 4 أهداف وصنع هدفا في 20 مباراة، وبالمجمل شارك في 37 مباراة مع الفريق التركي منذ الانتقال إليه، سجل فيها 13 هدفا وصنع هدفا.

ويحتل أتلانتا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 12 جولة حيث حصد 22 نقطة، ومن المقرر أن يلعب مع سبيزيا يوم السبت، ثم مع بوينغ بويز في دوري أبطال أوروبا.

بينما يحتل غالطة سراي المركز الخامس في ترتيب الدوري التركي وفي رصيده 21 نقطة من 12 مباراة