الصحف الرياضية: تشافي مزيج غوارديولا وإنريكي.. وغضب ريال مدريد (صور)

شكلت أخبار برشلونة وبداية تشافي هيرنانديز كمدرب من خلال ديربي كتالونيا وأخبار سوق الانتقالات الشتوي المقبل وعودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بلاعبة التنس الإسبانية جاربيني موغوروزا الفائزة بلقب البطولة الختامية للاعبات التنس ونهائيات الجولة العالمية للاعبي التنس، وتصريحات ستيفن جيرارد حول تطلعاته رفقة فريقه الجديد أستون فيلا، وإصابة جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد، وغضب ريال مدريد من برمجة مبارياته ومفاوضات تجديد عقود عدة لاعبين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لاعبة التنس الإسبانية جاربيني موغوروزا الفائزة بلقب البطولة الختامية للاعبات التنس، وكتبت: ”موغوروزا: أحاول دائما تحقيق أحلامي“.

كما تحدثت عن منافسة بايرن ميونخ ريال مدريد على المدافع الألماني أنطونيو روديغر وكتبت: ”بايرن ميونخ يعبر في الطريق نحو روديغر“.

الصحيفة اهتمت بإصابة البرتغالي جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”جواو فيلكس يصاب“.

كما اهتمت بالبرازيلي داني ألفيس العائد لبرشلونة وكتبت: ”داني ألفيس الصفقة الأرخص في الدوري الإسباني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة ومدربه الجديد تشافي هيرنانديز الذي يستعد لقيادة أول لقاء خلال الديربي أمام إسبانيول، وكتبت: ”إلى الهجوم“.

كما اهتمت بلاعبة التنس الإسبانية جاربيني موغوروزا الفائزة بلقب البطولة الختامية للاعبات التنس وكتبت: ”الماسترز موغوروزا“.

الصحيفة اهتمت بحوارها مع إيريك غارسيا مدرب برشلونة وكتبت: ”إيريك غارسيا: تشافي مزيج بين غوارديولا ولويس إنريكي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الإسبانية جاربيني موغوروزا الفائزة بلقب البطولة الختامية للاعبات التنس وكتبت: ”معلم“.

كما اهتمت بنيكولاس غوانزاليس لاعب برشلونة الشاب وكتبت: ”بنيكولاس غونزاليس: تشافي هو ماض قريب جدا وسيساعدنا كثيرا“.

الصحيفة اهتمت بديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول وكتبت: ”أساتذة“.

كما اهتمت بغضب ريال مدريد من برمجة مبارياته وكتبت: ”غضب ريال مدريد من البرمجة: 5 مباريات في 15 يوما“.

أس

ركزت الصحيفة على لاعبة التنس الإسبانية جاربيني بنيكولاس الفائزة بلقب البطولة الختامية للاعبات التنس وكتبت: ”بنيكولاس: حلم كبير“.

كما تحدثت عن إصابة النجم البرتغالي جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد وكتبت: ”جواو فيلكس يصاب“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على سيرفينا زفيردا الصربي في الدوري الأوروبي لكرة السلة وقرعة الدور الأول لكأس ملك إسبانيا، ولقاء ليفانتي وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني..

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على الإنجليزي ستيفن جيرارد المدرب الجديد لأستون فيلا وكتبت: ”ستيفن جيرارد: ”هذه ليست نقطة انطلاق نحو منصب مدرب ليفربول، يمكنني تحقيق كل أحلامي في هذا النادي“.

كما اهتمت بالهولندي دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد وكتبت: ”فان دي بيك إلى المستقبل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي وتصريحات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وكتبت: ”ماوريسيو بوكيتينو: ”نرغب دائما في تقديم مستوى جيد والفوز 5/0“.

كما اهتمت بلقاء ليون فيلوريان وبرشلونة في لقاءات الدوري الأوروبي لكرة السلة وكتبت: ”فيلوريان أكثر من مجرد فريق فرنسي“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة الإيطالي جانيك سينر أمام الروسي دانييل ميدفيديف في نهائيات الجولة العالمية للاعبي التنس، وكتبت: ”يعيش سينر“.

كما اهتمت بيوفنتوس واهتمامه بالشاب لوكا، وكتبت: ”لوكا: انقر يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بميلان وإنتر ميلانو وتجديد عقود نجومهم، وكتبت: ”بروزوفيتش ورومانيولي: هواء التجديد“.

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء لاتسيو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي وكتبت: ”يوفنتوس يعرج أفضل للاتسيو“.

كما تحدثت عن نابولي ومدربه لوتشيانو سباليتي وكتبت: ”هناك لوتشيانو في سان سيرو: لقب الدوري قليلا لي“.

كما اهتمت بخروج الإيطالي جانيك سينر من دور المجموعات في نهائيات الجولة العالمية للاعبي التنس.