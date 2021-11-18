الدوري الفرنسي يجني ثمار انتقال ميسي لباريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أنه منذ تعاقد باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي في أغسطس/آب الماضي ارتفعت قيمة حقوق بث الدوري الفرنسي بشكل ملحوظ.

وقالت الصحيفة إن رابطة الدوري الفرنسي (LFP) وقعت مع شبكة beIN Sports صاحبة الحقوق الدولية للمسابقة عقدا يقضي بدفع الشبكة الناقلة لمباريات المسابقة 75 مليون يورو في الموسم كحد أدنى لإدارة تسويق حقوق البث التلفزيوني في الخارج.

كما تم توقيع ستة عقود جديدة بين عامي 2021 و2024 منذ انتقال قائد الأرجنتين البالغ عمره 34 عاما، بينها حصول شبكة Eleven Sports على حقوق البث في بلجيكا، كما استعادت رابطة الدوري عقودها التي توقفت في الهند مع شبكة (Viacom 18) وفيتنام (Reddentes Sports) بعد توقفهما عن بث مباريات البطولة في المواسم الماضية.

صور للمشجع الذي اقتحم الملعب خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا وأوقف هجمة كان بطلها #ميسي لتحية الأخير.#إرم_سبورت pic.twitter.com/o5xMWcQTXI — إرم سبورت (@EremSports) October 25, 2021

أما بالنسبة للسويد والنرويج، فقد تعاقدت شبكتا Amedia و Bonnier في البلدين على الترتيب على بث مباريات البطولة، كما باعت beIN Sports حقوق البث لشركة Enjoy TV في إسبانيا لكن حتى الآن لم تتمكن هذه المحطة من التوصل لاتفاق مع صاحبة الحقوق السابقة شركةL1: Telefonica.

وفي غضون ذلك، يتم بث مباريات باريس سان جيرمان على Telecinco وعلى Twitch عبر جهاز البث Ibai Llanos.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أنه تم بالفعل تجاوز الحد الأدنى من المستهدف مما يسمح لـ beIN Sports و LFP بمشاركة الأرباح.

وفي بيان صحفي رحبت مجموعة beIN Media المملوكة لقطر مثل باريس سان جيرمان بوصول الحائز على الكرة الذهبية ست مرات، مما ”أدى بالفعل إلى زيادة أعداد المشاهدين لقنوات beIN Sports في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

وقد أوضح البيان أن نسبة الزيادة في أعداد المشاهدين بلغت 76٪ خلال الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن باريس سان جيرمان في العاشر من أغسطس/آب الماضي تعاقده مع النجم الأرجنتيني لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام ثالث.

ميسي: "الدوري الفرنسي يتمتع بقدر كبير من القوة واللياقة البدنية أكثر من الدوري الإسباني، هنا تبدو الفرق أقوى، والتنافس قوي في المباريات وسط مساحات قليلة، ومعظم اللاعبين أقوياء للغاية".#إرم_سبورت #ميسي pic.twitter.com/2pu0z3hrtv — إرم سبورت (@EremSports) October 9, 2021

وعزز وصول ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 672 هدفا، طموحات باريس سان جيرمان المملوك لجهات قطرية للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

وحصد باريس سان جيرمان الكثير من الألقاب المحلية منذ استحواذ جهات قطرية على النادي في 2011، ومع ذلك لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي فاز به ميسي أربع مرات كان آخرها عام 2015.