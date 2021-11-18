الصحف الرياضية: مانشستر يونايتد يستسلم لرحيل بوغبا.. وميسي يشارك في 5 كؤوس عالم

شكل تقديم برشلونة لاعبه العائد البرازيلي داني ألفيس، وتصريحات خوان لابورتا بشأن إمكانية عودة ميسي وإنييستا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمستقبل بول بوغبا في مانشستر يونايتد وديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول وتصريحات أودريوزولا بشأن منح الكرة الذهبية لكرة بنزيما ورغبة جونينيو في مغادرة أولمبيك ليون.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مستقبل الفرنسي بول بوغبا في مانشستر يونايتد وكتبت :“ مانشستر يونايتد يستسلم لرحيل بول بوغبا ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن إمكانية عودة إنييستا وميسي وكتبت ”خوان لا بورتا: إنييستا وميسي: أنا لا أتجاهل عودتهما ”.

كما اهتمت بعقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد الفرنسي أنطون غريزمان لاعب أتليتكو مدريد وكتبت ”أتلتيكو مدريد : عقوبة الويفا، لقاء آخر لغريزمان ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة لاعبه العائد البرازيلي داني ألفيس وكتبت ”عرض ألفيس “ و “ لم يستبعد خوان لابورتا عودة ميسي وإنييستا ”.

كما تحدثت عن ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول برشلونة وكتبت ”الديربي الكبير : يتبقى يومان ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب الأرجنتين لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت “ ميسي سيشارك في خامس بطولة لكأس العالم خلال مسيرته ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة لاعبه العائد المخضرم داني ألفيس وكتبت “ جنون ألفيس “ و “ لابورتا لا يستبعد عودة ميسي وإنييستا“.

كما اهتمت بغياب غاريث بيل عن ريال مدريد بسبب الإصابة الجديدة وكتبت “ غاريث بيل الغائب منذ أغسطس يعود للإصابة والغياب 3 أسابيع ”.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع الفارو أودريوزولا لاعب ريال مدريد المعار لفيورنتينا وكتبت “ أودريوزولا: منح الكرة الذهبية لكريم بنزيما سيكون انتصارا لكرة القدم“.

الصحيفة اهتمت بتقديم برشلونة لاعبه العائد داني ألفيس وكتبت ”لا يوجد أحد مثلي ”.

الصحيفة اهتمت بفترة غياب غاريث بيل عن ريال مدريد وكتبت “ غاريث بيل يغيب 3 أسابيع“.

كما اهتمت بعقوبة الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد بعد طرده أمام ليفربول وكتبت “ إيقاف غريزمان لقاءين ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق سانت إيتيان الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري الفرنسي من خلال مدربه كلود بويل وكتبت “ كلود بويل : أنا في مهمة ”.

الصحيفة اهتمت برغبة جونينيو المدير الرياضي لأولمبيك ليون الرحيل في نهاية الموسم وكتبت “ هزة جونينيو ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء لاتسيو ويوفنتوس المقبل في الدوري الإيطالي وكتبت “ ساري – ألغيري : المواجهة الكاملة ”.

كما اهتمت بالحالة الصحية للوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وكتبت “ ارتياح لوتارو ، سيموني إنزاغي يتنفس“.

الصحيفة اهتمت بمهاجم نابولي لوزانو وكتبت “ صدمة لوزانو ..يرغب في راتب كبير ”.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات مينو ريولا الوكيل الشهير ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم وكتبت ”رايولا ضد الفيفا : قوانين مخزية ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر الذي يشارك في البطولة الختامية للاعبي التنس وكتبت “ الكل مع سينر ”.

كما تحدثت عن إمكانية ضم يوفنتوس لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا وتصريح وكيل أعماله مينو رايولا وكتبت “ ريول : بوغبا يوفنتوس يستطيع أن يحلم ”.