هل يعود ميسي وإنييستا إلى نادي برشلونة على طريقة ألفيس؟

لم يستبعد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عودة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني أندريس إنييستا مجددا كلاعبين، كما فعل الظهير البرازيلي داني ألفيس الذي عاد رسميا إلى الفريق رغم بلوغه 38 عاما.

وبعد تقديم داني ألفيس رسميا لاعبا جديدا للفريق، تحدث خوان لابورتا برفقة البرازيلي لوسائل الإعلام، وأجاب رئيس برشلونة عن سؤال حول إمكانية عودة ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وقال :“ لا أستبعد ذلك“.

وقال رئيس برشلونة حول داني ألفيس والثنائي ميسي وإنييستا وعودتهم: ”هذا شيء حدث مع داني ألفيس، وأريد أن أشكره. العمر مجرد رقم، كما قال. لقد رأى الموقف وأراد أن يأتي للمساعدة ويكون بداية. أود أن أشكره لكونه بذل مجهودا ماليا كبيرا. إنه يعرف الوضع وسنغيره. نحن في الطريق الصحيح. حقيقة إنه بذل مجهودا كبيرا يستحق التقدير“.

ألفيس: حان الوقت لعودة برشلونة للمقدمة.. وأتمنى عودة ميسي https://t.co/H1qL0cDsnF pic.twitter.com/6KV06Ky8LX — إرم سبورت (@EremSports) November 17, 2021

وأضاف خوان لابورتا: ”كل الكاتالونيين اليوم مع داني ألفيس، وغدا يمكن أن يكونوا مع آخرين. هؤلاء هم الشخصيات التي صنعت هذا النادي العظيم. ليونيل ميسي وإنييستا لاعبان رائعان. لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل. إنهما يلعبان وما زالا رائعين في برشلونة وجعلا هذا النادي رائعا، وما زلنا نملكهما هناك، لكنهما حاليا بعقد ساري المفعول مع ناديين آخرين، وهذا يجب احترامه، لكن في الحياة لا تعرف ما يحدث“.

وغادر أندرياس إنييستا برشلونة في صيف 2018 بعد 16 سنة في الفريق ورحل للعب في اليابان برفقة فريق فيسيل كوبي، وحقق برفقة الفريق الإسباني 32 لقبا.

فيما غادر ليونيل ميسي برشلونة الصيف الماضي بعد الفشل في تجديد عقده بسبب سقف الرواتب في الفريق، ويلعب حاليا لفريق باريس سان جيرمان، ويعتبر أسطورة برشلونة وهدافه التاريخي وساهم بشكل كبير في قيادة الفترة الذهبية للفريق وحقق برفقته 35 لقبا.

فلورنتينو بيريز يشن هجوما على باريس سان جيرمان بسبب مبابي https://t.co/9u195WIywI pic.twitter.com/OeL0Q6TNrg — إرم سبورت (@EremSports) November 17, 2021

واختار داني ألفيس حمل رقم 8 تكريما للبلغاري ستويشكوف وأندريس إنييستا، أشهر من حمل الرقم في برشلونة.

وكان ميسي قد أعلن أنه طالما أحب الحياة في برشلونة، وأنه سيعود للعيش برفقة أطفاله في المدنية، غير أنه أشار إلى أن عودته للنادي ربما تكون في منصب ”المدير التقني“ وليس كلاعب.

بينما قال إنييستا عن إمكانية عودته إنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل.