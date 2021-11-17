لأول مرة.. خيرة حمراوي تكشف تفاصيل الاعتداء عليها

كشفت خيرة حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان بنفسها تفاصيل الاعتداء عليها، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بقضيب حديدي بهدف إنهاء مسيرتها في الملاعب دون أن تذكر اسم إريك أبيدال الذي ربطته الصحافة الفرنسية بالاعتداء.

وأفصحت ”حمراوي“ البالغة من العمر 31 عامًا خلال مقابلة مع صحيفة ”ليكيب“ عن آثار الاعتداء عليها والذي أسفر عن كدمة في مؤخرة الفخذه، وكذلك جرح عميق فوق الركبة، مما يدل على أن الرجال الملثمين الذين اعتدوا عليها في تلك الليلة كانت نواياهم سيئة.

وكشفت الصحيفة واسعة الانتشار أن لاعبة برشلونة السابق تخضع حاليًا لعلاج نفسي إثر الحادث الذي تعرضت له جنبًا إلى جنب مع العلاج الجسدي.

قصة الهجوم

في روايتها للأحداث، أصرت ”حمراوي“ على أن الحادث وقع على بعد خطوات قليلة من منزلها عندما اقترب شخصان ظهرا فجأة من خلف شاحنة صغيرة كانت تقف على جانب الطريق، وكانا يرتديان أقنعة سوداء، وبدآ بالصراخ: ”افتحي الباب! افتحي الباب“، حيث كانت داخل السيارة وإلى جوارها زميلتها بالفريق أميناتا ديالو. هكذا صرحت لاعبة باريس سان جيرمان للشرطة القضائية في فرساي بحسب صحيفة ”ليكيب“.

إذ إنه بعد ظهر الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي الساعة 7:15 مساءً بتوقيت باريس غادرت ”حمراوي“ منزلها في شاتو بصحبة زميلتها وصديقتها أيضًا أميناتا ديالو التي اصطحبتها بسيارتها، ولاحقًا انضمت لهما زميلتهما ساكيما قرشاوي.

وذهب الثلاثة إلى أحد المطاعم لتناول العشاء مع بقية أعضاء الفريق بشكل طبيعي في أجواء مريحة مثل التي كانت في غرفة خلع الملابس في ذلك الوقت.

وقرابة الساعة العاشرة مساءً، عادت ديالو، وحمراوي، وقرشاوي، إلى ديارهن، وغادرتها الأخيرة أولًا وبعد بضع دقائق ظهر شخصان يرتديان أقنعة من خلف شاحنة صغيرة كانت متوقفة على الجانب الأيسر من الطريق.

وكان هذا هو المشهد قبل العدوان العنيف الذي تعرضت له ”حمراوي“ والذي منعها من التدريب بشكل طبيعي مع زملائها في باريس سان جيرمان.

تقرير: زوجة أبيدال وراء حادث الاعتداء على خيرة حمراوي https://t.co/YLLYRQY0ZC pic.twitter.com/95aFROv38z — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

وروت ”حمراوي“ في شهادتها، قائلة: ”أمسك بي الشخص الذي كان إلى جانبي وأخرجني من السيارة. وقبل ذلك أمسك بقضيب حديدي مستطيل كان يضعه تحت سترته، ووجَّه لي أول ضربة في اللحظات الأولى من الهجوم لإجباري على الخروج من السيارة، وسقطت على الأرض، ثم على الجانب الأيمن من الطريق ضربني عدة مرات. ورأيت أنه كان يصوب بشكل أساس على ساقي، وكنت أحاول حماية نفسي بيدي“.

بالإضافة إلى الضرب، تعرضت ”حمراوي“ للإهانة قبل سماعها العبارة التي تربطها الآن بأبيدال: ”هذا جزاء إقامة علامة مع رجال متزوجين“، وهي التفاصيل التي أكدتها ديالو التي لم تتعرض للضرب من قبل المهاجمين.

وتعرضت ”حمراوي“ للإصابة بكدمة كبيرة في مؤخرة الفخذ الأيمن فوق الركبة مباشرة مع جرح آخر، وجرح ثانٍ أدق فضلًا عن غرزتين في الساق اليمنى، وغرزتين أخريين في راحة اليد اليمنى.

واشتبه المحققون في البداية بأن ”ديالو“ هي من دبرت الهجوم على ”حمراوي“ بقصد إصابتها واللعب على حسابها في باريس سان جيرمان، خاصة أنه لم يصبها أي أذى، غير أن التحقيق تحول إلى خيوط أخرى.

إذ يبدو أن حياة (42 عامًا) زوجة أبيدال تنتقم من ”حمراوي“ بسبب علاقتها مع لاعب أولمبيك ليون وليل السابق، حيث ارتبط الاثنان حينما كانت ”حمراوي“ تلعب في برشلونة، بينما كان أبيدال مديرًا رياضيًا للنادي بين عامي 2018 و2020