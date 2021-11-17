رياضة

بيليه يكشف آخر تطورات حالته الصحية
تاريخ النشر: 17 نوفمبر 2021 16:28 GMT
تاريخ التحديث: 17 نوفمبر 2021 16:40 GMT

بيليه يكشف آخر تطورات حالته الصحية

لم تعط كلماته أي مؤشر على مدى تقدمه في العلاج الكيميائي الذي يخضع له حاليا.

+A -A
المصدر: رويترز

قال الأسطورة البرازيلي بيليه اليوم الأربعاء إنه يشعر بتحسن ”كل يوم“، وذلك بعد نحو شهرين تقريبا من مغادرة المستشفى إثر استئصال ورم في القولون.

وكتب بيليه، وهو يرتدي كمامة، عبر حسابه على تويتر: ”أصدقائي لقد مرت فترة منذ الحديث عن هذا الأمر، أريد إبلاغكم أنني بخير، أشعر بتحسن يوميا.

”لا أعتقد أن هذه الكمامة التي أرتديها لحمايتي يمكن أن تخفي سعادتي. شكرا جزيلا لكل من يرسل لي طاقة جيدة يوميا“.

ومع ذلك لم تعط كلماته أي مؤشر على مدى تقدمه في العلاج الكيميائي الذي يخضع له حاليا.

وقال بيليه، الذي أكمل عامه 81 الشهر الماضي، في سبتمبر أيلول الماضي إنه سيخضع للعلاج الكيماوي بعد إزالة الورم الذي تم اكتشافه أثناء خضوعه لفحوص روتينية في ساو باولو.

وعانى لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس والبرازيل السابق من مشاكل صحية خلال العقد الماضي خاصة في الفخذ.

ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 مع البرازيل، وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية وتجاوزت شهرته اللعبة ليصبح من أكثر الوجوه شهرة على هذا الكوكب.

يذكر أن بيليه، البالغ 81 عاما، دخل مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في 31 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف ورم في القولون خلال الفحوصات الروتينية.

وخضع لاعب سانتوس ومنتخب البرازيل ونيويورك كوزموس السابق البالغ من العمر 81 عاما للجراحة في الرابع من الشهر الحالي، بعد اكتشاف الورم خلال فحص طبي روتيني.

وغادر وحدة العناية المركزة في المستشفى، لكنه تعافى بشكل جيد عقب نقله إلى غرفة خاصة.

وسمحت مستشفى ألبرت أينشتاين، لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بالمغادرة، بعد تعافيه من جراحة لاستئصال ورم في القولون.

وأكمل بيليه، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، 81 عاما في 23 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وعانى بيليه من سلسلة من المشاكل الصحية خلال العقد الأخير، خاصة في الفخذ ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play