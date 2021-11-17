فلورنتينو بيريز يشن هجوما على باريس سان جيرمان بسبب مبابي

شن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، هجوما جديدا على باريس سان جيرمان بسبب صفقة المهاجم كيليان مبابي التي فشلت الصيف الماضي، مشيرا إلى أن ناديه مضطر للانتظار لنهاية عقد اللاعب الفرنسي نظرا لرفض ناديه بيعه.

ولطالما كان ريال مدريد معجبًا بمبابي، ومن المرجح أن تكون خطوته المقبلة إلى استاد سانتياغو برنابيو، في ظل حرص بيريز على ضم المهاجم الشاب.

لكن الصيف الماضي، رفض باريس سان جيرمان المدعوم من قطر، عرضا من ريال مدريد مقابل 154 مليون جنيه إسترليني لشراء مبابي على الرغم من أن المهاجم كان في العام الأخير من عقده قادرا على الرحيل مجانا في عام 2022.

ديفنسا سنترال

إذا قدم #مبابي أداء جيدا أمام برشلونة فإن فلورنتينو بيريز رئيس #ريال_مدريد لن يبخل في إنفاق الأموال للتعاقد معه#إرم_سبورت pic.twitter.com/5zsYB6b8Rb — إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2021

وفي حديثه إلى صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، قال بيريز: ”نحاول التعاقد مع أفضل اللاعبين، لكن يجب أن يكون لديك إمكانية التفاوض. الآن إذا قدمنا 200 مليون يورو فلن يبيعوه. عندما ينتهي العقد يكون الأمر أفضل، لكن الآن هناك أندية تملكها دول ولا تبيع لاعبيها“.

وأضاف بيريز: ”أقاتل لأنه ستأتي اللحظة التي تكون فيها الأندية الثلاثين الكبرى في أوروبا مملوكة للدول. لقد جئت إلى هنا للقتال والقتال منذ البداية“.

وفي غضون ذلك، لا يزال مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولا يزال في طريقه للرحيل مجانا في نهاية العام الحالي، حيث يمكنه التفاوض مع أي ناد يريد أن ينتقل له بنهاية الموسم.

وطلب اللاعب البالغ عمره 22 عاما من ناديه السماح له بالانضمام إلى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن العملاق الفرنسي رفض أكثر من عرض من نظيره الإسباني.

وردا على سؤال حول رغبته في الرحيل الصيف المقبل، قال مبابي لصحيفة ”ليكيب“ الرياضية اليومية الفرنسية الشهر الماضي ”أمضيت في كرة القدم فترة كافية الآن لأعرف أن حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم أو الغد. إذا قيل لي إن (ليونيل) ميسي سيلعب في باريس سان جيرمان، لما كنت أصدق ذلك، لذلك لا تعرف أبدا ما الذي يمكن أن يحدث“.

لكن بيريز أبلغ صحيفة (إلديبيت) الإسبانية حينها، أن ناديه يرغب في الإعلان عن أخبار بخصوص مبابي في يناير/ كانون الثاني، وقال ”نتمنى أن يتم الاتفاق على كل شيء في الأول من يناير“.

وقد أحرز الدولي الفرنسي 12 هدفًا في 19 مباراة مع النادي والمنتخب حتى الآن في موسم 2021-2022.