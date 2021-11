تصفيات أوروبا لكأس العالم: هولندا تتأهل للمونديال بعد الفوز على النرويج

سجل ستيفن برجفاين وممفيس ديباي قرب النهاية لتتأهل هولندا إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على النرويج في روتردام وتتصدر المجموعة السابعة اليوم الثلاثاء.

وتعود هولندا إلى نهائيات كأس العالم بعدما غابت عن نسخة 2018 في روسيا، لكنها صعدت بشق الأنفس.

وكانت هولندا على بعد ثماني دقائق من الوصول إلى كأس العالم يوم السبت الماضي قبل استقبال هدفين قرب النهاية في التعادل 2-2 مع الجبل الأسود.

لكن هذه المرة سجلت هولندا مرتين في الدقائق الأخيرة على أرضها في مباراة أقيمت دون حضور مشجعين بسبب قيود جائحة كوفيد-19 لتنتزع بطاقة التأهل.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام نظيره التركي الذي تأهل للملحق الأوروبي لتصبح لديه فرصة أخرى للتأهل إلى المونديال ، فيما أنهى المنتخب النرويجي التصفيات في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 18 نقطة ليودع التصفيات صفر اليدين.

