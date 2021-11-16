تصفيات أوروبا لكأس العالم: هولندا تتأهل للمونديال بعد الفوز على النرويج

سجل ستيفن برجفاين وممفيس ديباي قرب النهاية لتتأهل هولندا إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على النرويج في روتردام وتتصدر المجموعة السابعة اليوم الثلاثاء.

وتعود هولندا إلى نهائيات كأس العالم بعدما غابت عن نسخة 2018 في روسيا، لكنها صعدت بشق الأنفس.

وكانت هولندا على بعد ثماني دقائق من الوصول إلى كأس العالم يوم السبت الماضي قبل استقبال هدفين قرب النهاية في التعادل 2-2 مع الجبل الأسود.

لكن هذه المرة سجلت هولندا مرتين في الدقائق الأخيرة على أرضها في مباراة أقيمت دون حضور مشجعين بسبب قيود جائحة كوفيد-19 لتنتزع بطاقة التأهل.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام نظيره التركي الذي تأهل للملحق الأوروبي لتصبح لديه فرصة أخرى للتأهل إلى المونديال ، فيما أنهى المنتخب النرويجي التصفيات في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 18 نقطة ليودع التصفيات صفر اليدين.

🇳🇱 Netherlands book their place at the 2022 World Cup! 🥳🥳🥳#WCQ pic.twitter.com/GtKrPb66fL — European Qualifiers (@EURO2024) November 16, 2021

وفي مدينة بودجوريكا في مونتنجرو (الجبل الأسود) ، قلب المنتخب التركي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 – 1 على مضيفه منتخب مونتنجرو ليضمن التأهل للملحق الأوروبي فيما تجمد رصيد مونتنجرو عند 12 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة.

وتقدم فاتوس بيكراغ بهدف مبكر للغاية لمنتخب مونتنجرو في الدقيقة الرابعة ، ولكن المنتخب التركي رد بهدفين سجلهما كريم أكتورك أوغلو وأوركان كوكو في الدقيقتين 22 و60 .

الثنائي بنزيما ومبابي يلهم فرنسا للفوز على فنلندا

هز كريم بنزيما وكيليان مبابي الشباك مجددا خلال أداء فعال بالشوط الثاني في فوز فرنسا 2-صفر خارج أرضها على فنلندا في ختام مشوار تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتعثر هجوم فرنسا حتى شارك بنزيما بديلا في الشوط الثاني وصنع له مبابي الهدف الأول.

وأحرز مبابي الهدف الثاني لأبطال العالم، الذين ضمنوا التأهل للنهائيات في قطر 2022 عقب الفوز الساحق 8-صفر على قازاخستان يوم السبت، لتنهي فرنسا المجموعة الرابعة في الصدارة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات.

واختتمت فنلندا، التي كانت تأمل في الانتقال للملحق، المجموعة في المركز الثالث ولها 11 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أوكرانيا التي هزمت البوسنة 2-صفر خارج أرضها وضمنت المركز الثاني. (إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)