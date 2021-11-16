تقرير: زوجة أبيدال وراء حادث الاعتداء على خيرة حمراوي

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية المزيد من التفاصيل عن حادث الاعتداء على خيرة حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان، وذلك بعد يوم واحد من إشارة صحيفة ”لوموند“ الفرنسية إلى تورط إريك أبيدال في الاعتداء على لاعبة برشلونة السابقة.

وقالت ”لوموند“ إن الشريحة الموجودة في هاتف حمراوي كانت باسم أبيدال، فيما قالت صحيفة ”ليكيب“ إن حمراوي كانت متشككة في زوجة أبيدال، حياة، بعد أن تعرضت للهجوم يوم الخميس الرابع من نوفمبر/تشرين الأول الحالي، أثناء خروجها لتناول العشاء في مطعم في منطقة بوا دو بولوني الباريسية مع أميناتا ديالو وساكيما قرشاوي، وبعض زملائها في باريس سان جيرمان.

وعلى وجه التحديد، قالت ديالو، التي تمت تبرئتها بعد استجوابها لمدة 36 ساعة إثر اتهامها بالاعتداء على زميلتها حمراوي، في التحقيقات، إن رجلاً توسط قبل عامين بين حمراوي وزوجة أبيدال بعد تعرضها للتهديد من حياة المتزوجة من لاعب برشلونة السابق منذ 2007.

لوموند: تورط أبيدال في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي https://t.co/sbeABOUJwJ pic.twitter.com/2bhO9QsIEs — إرم سبورت (@EremSports) November 15, 2021

وبحسب المصادر نفسها، اتصل إريك أبيدال بحمراوي في اليوم التالي للهجوم وسمع العديد من لاعبي باريس سان جيرمان المكالمة، حيث فتحت اللاعبة مكبر الصوت ليكونوا شهودا على ذلك، ومن بينهم ديالو وقرشاوي.

وأوضحت ديالو، التي احتجزتها الشرطة لمدة 36 ساعة، في شهادتها أن حمراوي أبلغت أبيدال بأن زوجته ستؤذيها، لكن مدافع برشلونة بين عامي 2007 و2013، وأيضًا المدير الرياضي للنادي بين أغسطس/آب 2018 وأغسطس/آب 2020، نفى ذلك لصديقته، لكنه أعرب عن ذهوله إثر علمه بتعرض حمراوي للاعتداء.

وقالت صحيفة ”لوموند“ إنه سيتم استدعاء أبيدال للإدلاء بشهادته، وقد تضطر زوجته حياة إلى القيام بذلك أيضًا؛ لمواصلة التحقيق في قضية تحظى باهتمام وسائل الإعلام الفرنسية الكبرى.

حمراوي تطلب احترام خصوصيتها

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه اللاعبة، البالغ عمرها 31 عاما، في بيان أصدره محاميها سعيد حرير، ”باحترام حياتها الخاصة، وكذلك حقها في التزام الصمت في هذا الوقت الصعب“.

وقالت عبر محاميها إنها تنتظر ”بهدوء“ تطور التحقيق لمعرفة المتهم في أقرب وقت ممكن“، وأنها ”لديها نية حازمة“ للعودة ”بكل فخر“ للدفاع عن ”ألوان“ باريس سان جيرمان.

وأكدت التحقيقات الهجوم على حمراوي من قبل رجلين مقنعين بقضيب حديدي. وأضافت: ”لقد كانت ضربات عنف غير عادية، خاصة في الأطراف السفلية (الساقين)، تاركة رغبة ضمنية في إنهاء حياتها المهنية“.

واشتبه المحققون في البداية في أن ديالو هي من دبرت الهجوم على حمراوي، بقصد إصابتها واللعب على حسابها في باريس سان جيرمان، غير أن التحقيق تحول يوم الاثنين إلى خيوط أخرى، بحسب الصحافة الفرنسية.

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أميناتا ديالو، لاعبة فريق باريس سان جيرمان للسيدات، بعد قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي، نجمة برشلونة السابقة. pic.twitter.com/Yixefy8FZ2 — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

إذ إنه يبدو أن حياة زوجة أبيدال تنتقم من حمراوي؛ بسبب علاقتها مع لاعب أولمبيك ليون وليل السابق، حيث ارتبط الاثنان حينما كانت حمراوي تلعب في برشلونة، بينما كان أبيدال مديرا رياضيا للنادي بين عامي 2018 و2020.

كما أن أحد الشخصين المعتديين كان يقول أثناء ضربه حمراوي إن ذلك جزاء إقامة علاقة مع رجل متزوج، بينما اتصلت اللاعبة بأبيدال بعد وقت قصير من الحادث.

وفي تصريحات لصحيفة ”لو باريزيان“، أوضح محامي أبيدال أوليفييه مارتن أن موكله لم يتم الاتصال به بعد، وأنه إذا حدث ذلك سيجيب على جميع الأسئلة المطروحة؛ لأنه ”ليس مرتبطًا بشكل مباشر أو غير مباشر بالعدوان“.