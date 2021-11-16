الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب الأرجنتين وضيفه البرازيل في كلاسيكو مثير ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين في كلاسيكو أمريكا الجنوبية بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، فإلى السطور القادمة:

سكالوني: ميسي سيلعب أساسيا في مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم 2022 https://t.co/nRIJZXi8zi pic.twitter.com/YKDJW9mBSM — إرم سبورت (@EremSports) November 15, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (ديل بيسينتيناريو) في الأرجنتين في الساعة الثانية والنصف فجر الأربعاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يتصدر المنتخب البرازيلي منافسات التصفيات التي تقام بنظام الدوري (ذهابا وإيابا) بين 10 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات للمونديال، بينما يلعب المنتخب الخامس في مواجهة فاصلة ضد المتأهل من الملحق الآسيوي.

وحصد المنتخب البرازيلي 34 نقطة من 12 مباراة بعدما حقق 11 انتصارا، وتعادل في مباراة وحيدة ولم يعرف طعم الهزيمة، وسجل 27 هدفا واستقبل 4 أهداف فقط وهو صاحب أقوى دفاع وهجوم بين منتخبات التصفيات.

وضمن منتخب السيلساو بشكل رسمي الظهور في مونديال 2022، بعدما اتسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الخامس إلى 18 نقطة قبل 5 جولات من النهاية.

في المقابل، يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 28 نقطة بعدما حقق 8 انتصارات وتعادل 4 مرات ولم يعرف طعم الهزيمة.

وسجل المنتخب الأرجنتيني 20 هدفا واستقبل 6 أهداف، علما بأن لقاءه مع المنتخب البرازيلي في الجولة السادسة تم إيقافه وإلغاؤه ولم يتم حسم مصيره بعد.

وتعد مواجهة المنتخبين الأولى بعد نهائي كوبا أمريكا الذي حسمه المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف سجله أنخيل دي ماريا يوم 11 يوليو الماضي.

أسلحة الأرجنتين

يدخل المنتخب الأرجنتيني مواجهة البرازيل بهدف تحقيق الفوز من أجل الاقتراب بشكل أكبر من التأهل رسميا للمونديال.

وقال المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة ستكون صعبة على فريقه؛ لأنه يسعى لتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل.

وأعلن سكالوني جاهزية نجمه ليونيل ميسي بعد تعافيه من الإصابة، مؤكدا أن المنتخب الأرجنتيني قادر على حصد النقاط الثلاث.

ومن المرجح أن يعتمد المنتخب الأرجنتيني على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى إيميليانو مارتينيز وأمامه رباعي خط الدفاع نيكولاس أوتاميندي وكريستيان روميرو وناول مولينا وماركوس آكونا.

ويقود خط الوسط جييدو جوميز وبجواره رودريجو دي بول وجيوفاني لو سيلسو أو باولو ديبالا مع ثلاثي الهجوم أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز.

أنياب البرازيل

يدخل المنتخب البرازيلي المواجهة بأعصاب أكثر هدوءا بعد ضمان التأهل، ولكن أجواء الكلاسيكو بين المنتخبين تجعل المواجهة صعبة أيضا ولها طابع خاص.

وقال تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن هذه المواجهة دائما لها طابع خاص وتبدو كأنها بداية الإعداد للمونديال.

وأوضح أن المنتخب البرازيلي جاهز لخوض المواجهة في أي مكان وسيلعب بدافع الفوز.

ويغيب عن صفوف منتخب البرازيل النجم نيمار؛ لعدم الجاهزية بجانب اللاعب كاسيميرو للإيقاف.

ويعتمد المنتخب البرازيلي على الأرجح على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أليسون وأمامه رباعي الدفاع ماركينيوس وإيدير ميليتاو ودانيلو وأليكس ساندرو.

ويقود خط الدفاع فابينيو وبجواره فريد ورافينيا مع ثلاثي الهجوم لوكاس باكيتا وجابريل جيسوس وفينسيوس جونيور.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرلييج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة بين البرازيل والأرجنتين لها أجواؤها الخاصة ولا ترتبط بمسألة ترتيب المنتخبين أو ظروف التأهل.

وتوقع اليماني مواجهة صعبة بين المنتخبين رغم غياب نيمار وكاسيميرو عن صفوف البرازيل؛ نظرا لوجود بدائل قوية بقيمة فابينيو وفينسيوس جونيور، مؤكدا أن المنتخب الأرجنتيني سيكون صاحب الدوافع الأقوى لتحقيق الفوز.