الصحف الرياضية: زلزال ألفيس.. وحفل لنجمات الرياضة.. وإيطاليا أخرى

شكل تأهل منتخب إنجلترا ومنتخب سويسرا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل المباشر ومشاركته في لقاءات الملحق، وتورط إيريك أبيدال، لاعب منتخب فرنسا السابق واللاعب والمدير الرياضي لبرشلونة السابق، في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات تصفيات كأس العالم ليوم الثلاثاء، ومعادلة هاري كين أهداف غاري لينيكر برفقة المنتخب الإنجليزي، وعودة داني ألفيس لبرشلونة، وتجديد ريال مدريد عقد نجمه الكرواتي لموسم إضافي، وجيل الشباب في منتخب إسبانيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تجديد ريال مدريد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي وكتبت :“ مودريتش حتى 2023 ”.

كما تحدثت عن المنتخب الإسباني واختيارات لويس إنريكي وكتبت :“ لويس إنريكي سوف يضطر للمداورة بشكل جيد ”.

الصحيفة اهتمت بعودة داني ألفيس لبرشلونة وكتبت :“ اجتاز الفحص الطبي والتدريب الأول برفقة برشلونة لداني ألفيس ”.

كما اهتمت بتصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ إنجلترا تتأهل بعد 10-0 أمام سان مارينو “ و “ مفاجأة، سويسرا تتأهل وترسل إيطاليا للملحق ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وعودة ألفيس وتحركات المدرب تشافي هيرنانديز وكتبت :“ زلزال ألفيس “ و “ تشافي مع قادة الفريق بعد عودتهم من منتخب إسبانيا ”.

كما تحدثت عن تورط إيريك أبيدال في قضية الاعتداء على حمراوي وكتبت :“ أبيدال متورط في قضية حمراوي“.

الصحيفة اهتمت بطلب برشلونة من رحيم سترلينغ تخفيض راتبه وكتبت :“ برشلونة طلب من سترلينغ مجهودا ماليا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على احتفالها بنجمات الرياضة في إسبانيا وكتبت :“ نجمات الحفل ”.

كما تحدثت عن إمكانية تورط إيريك أبيدال المدير الرياضي السابق لبرشلونة في قضية الاعتداء على حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان وكتبت :“ تورط أبيدال في قضية الاعتداء على حمراوي ”.

الصحيفة اهتمت بعودة داني ألفيس لبرشلونة واجتيازه الفحص الطبي بنجاح وتدربه برفقة المجموعة وكتبت :“ داني ألفيس في المنزل فعلا ”.

كما اهتمت بتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ إنجلترا وسويسرا تتأهلان لنهائيات كأس العالم وإيطاليا إلى ملحق التصفيات ”.

آس

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا المتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وجيل الشباب الذي أشركه لويس إنريكي وكتبت :“ جيل قطر ”.

كما تحدثت عن عودة داني ألفيس لبرشلونة وتصريحاته وكتبت :“ ألفيس : سأحاول إنقاذ برشلونة ”.

الصحيفة اهتمت بإمكانية تورط إيريك أبيدال المدير التقني السابق لبرشلونة في الاعتداء على لاعبة باريس سان جيرمان حمراوي وكتبت :“ تورط أبيدال في قضية حمراوي ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إنجلترا 10-0 على منتخب سان مارينو وتأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ، ومعادلة هاري كين لعدد أهداف غاري لينيكر كثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي وكتبت :“ هاري لينيكر “ و “ 4 أهداف لهاري كين في اللقاء في رقم قياسي الليلة ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب فرنسا أمام منتخب فنلندا في تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ من أجل المتعة ”.

كما اهتمت بتأهل منتخب سويسرا بشكل مباشر على حساب إيطاليا التي ستلعب الملحق وكتبت :“ سويسرا تأهلت وإيطاليا إلى الملحق ”.

الصحيفة اهتمت بتورط إيريك أبيدال في قضية الاعتداء على لاعبة باريس سان جيرمان حمراوي وكتبت :“ قضية حمراوي : أبيدال.. الاستماع إلي أقواله قريبا ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل المنتخب الإيطالي سلبيا أمام إيرلندا الشمالية وفشله في التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ تعادل في بلفاست ، يرسل إيطاليا للملحق “ و “ يجب أن تكون إيطاليا أخرى ”.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس ومصير مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت وكتبت :“ دي ليخت محاولة تجديد العقد ”.