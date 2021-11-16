موعد قرعة ونظام مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم في أوروبا وكافة القارات

تأهل تسعة منتخبات أوروبية والبرازيل من أمريكا الجنوبية حتى الآن إلى نهائيات كأس العالم 2022 فضلا عن قطر الدولة المضيفة، ومع اقتراب نهاية دور المجموعات في التصفيات الأوروبية اتضح الأمر بشأن المنتخبات المتأهلة للملحق والتي تأهلت مباشرة للنهائيات.

قارة أوروبا

وتختلف طريقة تأهل المنتخبات في كل قارة عن الاخرى وفقا لعدد مقاعد كل قارة في النهائيات وبالطبع تحصد أوروبا نصيب الأسد، حيث يتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن قارة أوروبا.

وستقام قرعة الملحق الأوروبي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وتضم عشرة منتخبات صاحبة المركز الثاني ومعهما منتخبان من دوري الأمم الأوروبية، على أن تقسم المنتخبات الـ12 إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات يلعبون فيما بينهم مباريات من قبل نهائي ونهائي في مارس/آذار المقبل والفائز بالمجموعة يتأهل مباشرة للنهائيات.

وقد تأهل بالفعل عشرة منتخبات حتى الآن للملحق الأوروبي ويتبقى منتخبان سيتم تحديدهما من خلال مباريات الليلة في ختام تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

قارة افريقيا

وتقام تصفيات افريقيا من عشرة مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات يتأهل صاحب المركز الأول إلى الدور الحاسم من التصفيات مباشرة ليصبح العدد النهائي عشرة منتخبات يتم تقسيمها إلى قسمين حسب تصنيف كل منتخب في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) الشهر الحالي.

وقد تأهلت بالفعل حتى الآن ستة منتخبات هي المغرب ومصر والكونغو الديمقراطية ومالي والسنغال وغانا وسيتم حسم المنتخبات الأربعة المتبقية من خلال نتائج مباريات الليلة.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي (الكاف) رسميًا عن موعد قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات ، لكنه من المرجح أن تقام على هامش نهائي بطولة كأس العرب 2021 في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتقام المواجهات في الدور النهائي من التصفيات بنظام الذهاب والإياب في مارس/آذار 2022، ويتحدد على أساس كل منها المنتخبات الخمسة التي تصعد إلى كأس العالم 2022.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها القارة السمراء هذا الشكل من التصفيات، حيث سبق أن أقيمت تصفيات كأس العالم 2014 بالطريقة نفسها.

قارة آسيا

يقام حاليا الدور الأخير والنهائي من تصفيات كأس العالم في قارة آسيا والتي تقسم فيها 12 منتخبا إلى مجموعتين تضم كل منها ستة منتخبات يتأهل مباشرة صاحب المركزين الأول والثاني للنهائيات.

ويخوض صاحبا المركز الثالث ملحق فيما بينهما من مباراتي ذهاب وعودة في مايو/آيار أو يونيو/حزيران المقبل والفائز من هذه المباراة يخوض مواجهة الملحق العالمي مع أحد منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) من مباراتي ذهاب وعودة وذلك وفقا لاخر نظام تم اتباعه في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ولم يتم تحديد بعد موعد مباريات الملحق العالمي.

أمريكا الجنوبية

وتضم قارة أمريكا الجنوبية عشرة منتخبات يتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة للنهائيات وقد تأهلت بالفعل البرازيل كمتصدرة للمجموعة ويتنافس باقي المنتخبات التسعة على ثلاثة مقاعد.

ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة في الملحق العالمي للفيفا أمام أحد منتخبات أوقيانوسيا وذلك وفقا لاخر نظام تم اتباعه في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، ولم يتم تحديد بعد موعد مباريات الملحق العالمي.

الكونكاكاف

يضم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) ثمانية منتخبات تتنافس فيما بينها ضمن مجموعة واحدة ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز إلى نهائيات قطر مباشرة، ويحتل حاليا منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أول ثلاثة مراكز على أن يخوض صاحب المركز الرابع الملحق العالمي أمام المنتخب الآسيوي الفائز من الملحق القاري بين صاحبي المركزين الثالث في المجموعتين وذلك وفقا لاخر نظام تم اتباعه في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ولم يتم تحديد بعد موعد مباريات الملحق العالمي.

أوقيانوسيا

يخوض بطل تصفيات قارة أوقيانوسيا مباراة فاصلة في الملحق العالمي مع خامس أمريكا الجنوبية ، ولم يتم تحديد بعد موعد مباريات الملحق العالمي.