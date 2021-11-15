11 منتخبًا تتأهل رسميًا لكأس العالم و10 في الملحق

تأهل منتخبا إنجلترا وسويسرا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد تصدرهما مجموعتيها في تصفيات أوروبا ليرتفع عدد المنتخبات التي بلغت النهائيات إلى 11 منتخبا منها 9 منتخبات أوروبية ومنتخبا من أمريكا الجنوبية ومنتخب قطر مستضيف البطولة.

وتأهل المنتخب الإنجليزي بعد فوزه السهل والساحق على منتخب سان مارينو 10/0 ليحتفظ بصدارة المجموعة التاسعة ويرفع رصيده إلى 26 نقطة وكان يكيفه التعادل لبلوغ النهائيات.

وأنهى منتخب بولندا التصفيات في المركز الثاني بعد الخسارة أمام المجر 2/1 وتوقف رصيده في 20 نقطة ويلعب تصفيات المحلق لبلوغ النهائيات.

وفي المجموعة الثالثة حقق منتخب سويسرا ما أراد وتصدر المجموعة بعد فوزه على بلغاريا 4/0 و رفع رصيده إلى 18 نقطة وأرسل إيطاليا بطل أمم أوروبا الماضية لملحق تصفيات أوروبا المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

واكتفى المنتخب الإيطالي بالتعادل السلبي أمام إيرلندا الشمالية ليتراجع للمركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة.

وضمنت عدة منتخبات التأهل للملحق التصفيات للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث سيقام الملحق في شهر آذار / مارس القادم من دور نصف نهائي ونهائي بين 12 منتخبا.

تصفيات أوروبا لكأس العالم: تأهل إنجلترا.. ومنتخب سويسرا ينتزع بطاقة التأهل ويرسل إيطاليا للملحق https://t.co/QQ9VoKGWZ7 pic.twitter.com/RE4PLUKH1u — إرم سبورت (@EremSports) November 15, 2021

ويضم الدور الإقصائي 10 منتخبات حلت في المركز الثاني في المجموعات العشرة في تصفيات كأس العالم قطر 2022 ومنتخبين احتلا صدارة مجموعتهما في دوري الأمم الأوروبية الماضية.

والمنتخبات التي بلغت ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم هي البرتغال والسويد وروسيا وإسكتلندا ومقدونيا الشمالية وويلز والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وبولندا ولازالت مقعدين سيعرفان بعد نهاية لقاءات الثلاثاء .

وتجرى قرعة ملحق تصفيات التأهل الأوروبية يوم 26 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي، في حين تجرى اللقاءات من نصف نهائي ونهائي في لقاء واحد فاصل حيث يلعب لقاء نصف النهائي في ملعب المنتخبات الأعلى تصنيفا والنهائي يحدد الملعب بالقرعة.

المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022

قطر : البلد المضيف ( شارك للمرة الأولى)

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 20)

الدانمارك: المجموعة السادسة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6)

فرنسا: المجموعة الرابعة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

بلجيكا: المجموعة الخامسة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 14)

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة 22، شاركت في كل نسخ كأس العالم منذ 1930)

كرواتيا: متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6)

صربيا: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية ( شارك للمرة 3 )

إسبانيا: متصدر المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

سويسرا: متصدر المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 12)

إنجلترا: متصدر المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

منتخبات تأهلت لتصفيات الملحق:

البرتغال والسويد وروسيا وإسكتلندا ومقدونيا الشمالية وويلز والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وبولندا.