تصفيات أوروبا لكأس العالم: تأهل إنجلترا.. ومنتخب سويسرا ينتزع بطاقة التأهل ويرسل إيطاليا للملحق

تأهل المنتخب الإنجليزي والمنتخب السويسري إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء تأهل المنتخب الإنجليزي بعد فوزه الكبير بنتيجة 10/0 على سان مارينو، الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال.

في حين تغلب منتخب سويسرا 4/0 على بلغاريا، في المجموعة الثالثة من التصفيات.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما 6/0 تناوب على تسجيلها هاري ماغواير وفيليبو فابري (هدف عكسي)، وهداف كين (4 أهداف)، في الدقائق 4 و15 و27 و32 و39 و42، قبل أن يسجل 4 أهداف في الشوط الثاني، سجلها إيميل سميث روي، وتيرون منغس، وتامي أبراهام، وبوكايو ساكا.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 26 نقطة من 10 مباريات، في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، ليلحق بركب المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022.

وسيشارك المنتخب الإنجليزي في كأس العالم للمرة الـ15 في تاريخه، علما أنه نال اللقب مرة وحيدة وكان ذلك في نسخة عام 1966.

ورفع هاري كين رصيده إلى 48 هدفا في 67 مباراة مع منتخب إنجلترا، ويحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الأسود الثلاثة مع غاري لينيكر، علما أن واين روني هو الهداف التاريخي لإنجلترا بتسجيله 53 هدفا.

وانتزع منتخب سويسرا بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة الثالثة، بعد فوزه 4/0 على بلغاريا، في حين تعادل المنتخب الإيطالي سلبيا مع إيرلندا الشمالية.

وسجل نوا أوكافور الهدف الأول في الدقيقة 48، وعزز روبين فارغاس تقدم سويسرا في الدقيقة 57، في حين وقع سيدريك إيتن الهدف الثالث لسويسرا في الدقيقة 72، واختتم ريمو فريلير الرباعية بهدف في الدقيقة 90+1.

ورفع الفوز رصيد منتخب سويسرا إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، في حين يملك منتخب إيطاليا 16 نقطة في المركز الثاني ليتأهل إلى الملحق.

المنتخبات المتأهلة

ويوم الأحد ضمنت منتخبات كرواتيا وإسبانيا وصربيا مكانا لها في نهائيات كأس العالم 2022 بعد تصدرها مجموعاتها في التصفيات الأوروبية.

وفاز منتخب كرواتيا 1/0 على روسيا لينتزع منه صدارة المجموعة الثامنة برصيد 23 نقطة.

المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022

قطر: البلد المضيف

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية

الدنمارك: المجموعة السادسة في تصفيات القارة الأوروبية

فرنسا: المجموعة الرابعة في تصفيات القارة الأوروبية

بلجيكا: المجموعة الخامسة في تصفيات القارة الأوروبية

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية

كرواتيا: متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية

صربيا: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية

إسبانيا: متصدرة المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية

إنجلترا: متصدرة المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية

سويسرا: متصدرة المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية

منتخبات تأهلت لتصفيات ملحق كأس العالم

البرتغال والسويد وروسيا وإسكتلندا ومقدونيا الشمالية وويلز والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وبولندا.