9 منتخبات تأهلت رسميا إلى كأس العالم وأخرى تلعب الملحق

ضمنت منتخبات كرواتيا وإسبانيا وصربيا مكانا لها في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد تصدرها لمجموعاتها في التصفيات الأوروبية فيما ينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة البرتغال والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش رفقة السويد لقاءات تصفيات الملحق للتأهل للنهائيات.

وضمنت كرواتيا تأهلها للنهائيات بعد فوزها على روسيا منافستها المباشرة بهدف لصفر لتنتزع منها صدارة المجموعة الثامنة برصيد 23 نقطة.

وخلق المنتخب الصربي المفاجأة وبلغ نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على منتخب البرتغال الذي كان يحتاج للتعادل 2-1 وينتزع صدارة المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة.

فيما حقق منتخب إسبانيا الفوز على السويد 1-0 وعزز صدارته للمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة وكان يكفه التعادل لبلوغ النهائيات.

وضمنت عدة منتخبات التأهل للملحق التصفيات للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 والذي سيقام في شهر آذار / مارس القادم من دور نصف نهائي ونهائي بين 12 منتخب.

ويضم الدور الإقصائي 10 منتخبات حلت ثانيا في المجموعات العشرة في تصفيات كأس العالم قطر 2022 ومنتخبين احتلا صدارة مجموعتهما في دوري الأمم الأوروبية الماضية.

وتجرى لقاءات الملحق من نصف نهائي ونهائي من لقاء واحد فاصل حيث يلعب لقاء نصف النهائي في ملعب المنتخبات الأعلى تصنيفا والنهائي يحدد الملعب بالقرعة.

وضمنت منتخبات البرتغال والسويد وإسكتلندا وروسيا ومقدونيا الشمالية مكانا في تصفيات الملحق كما ضمن المنتخب النمساوي مكانا في التصفيات للقاء السد من خلال مجموعات دوري الأمم الأوروبية ومنتخبات ويلز والتشيك أحدهما سيحل ثانيا في المجموعة الخامسة والثاني سيتأهل عبر دوري الأمم الأوروبية لكونهما معا تصدرا مجموعتهما في لقاءات النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية.

المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022

قطر: البلد المضيف

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية

الدانمارك: المجموعة السادسة تصفيات القارة الأوروبية

فرنسا: المجموعة الرابعة تصفيات القارة الأوروبية

بلجيكا: المجموعة الخامسة تصفيات القارة الأوروبية

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية

كرواتيا: متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية

صربيا: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية

إسبانيا: متصدر المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية

منتخبات تأهلت لتصفيات ملحق لقاء السد للتأهل لكأس العالم

البرتغال والسويد وروسيا واسكتلندا ومقدونيا الشمالية وويلز والنمسا وجمهورية التشيك.