تصفيات أوروبا لكأس العالم: تأهل تاريخي لصربيا على حساب البرتغال.. وصعود إسبانيا أمام السويد

خطفت صربيا بطاقة التأهل المباشرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعدما أحرز البديل ألكسندر ميتروفيتش هدفا في الدقيقة الأخيرة لتقلب تأخرها إلى فوز 2-1 على البرتغال في ختام المجموعة الأولى المثيرة اليوم الأحد.

وهز ميتروفيتش الشباك بضربة رأس اصطدمت بالأرض وفشل الحارس روي باتريسيو في إبعادها لتنطلق احتفالات صربيا بعدما ألغى القائد دوسان تاديتش تقدم ريناتو سانشيز المبكر للبرتغال.

ورفعت صربيا رصيدها إلى 20 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على البرتغال ثانية الترتيب التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لإنهاء المجموعة أمام منافستها بفارق الأهداف لكن الآن ستضطر لخوض الملحق في مارس آذار المقبل.

🔵 هدف قاتل يصعد بمنتخب #صربيا إلى كأس العالم قطر 2022 على حساب منتخب البرتغال بكامل نجومه وعلى ملعبه🔥#البرتغال_صربيا #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/o9fshzFW4q — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

إسبانيا تهزم السويد 1-صفر لتتأهل إلى نهائيات كأس العالم

لحق المنتخب الإسباني لكرة القدم بركب المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الثمين والمتأخر 1 – صفر على نظيره السويدي يوم الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.

وشهدت نفس المجموعة اليوم تعادل المنتخب اليوناني مع كوسوفو 1 – 1 .

وأصبح المنتخب الإسباني ، الفائز بلقب كأس العالم 2010 ، ضمن ممثلي القارة الأوروبية في مونديال 2022 في قطر حيث سبقته منتخبات ألمانيا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا وكرواتيا إضافة للمنتخب الصربي الذي تأهل أيضا بفوزه اليوم على المنتخب البرتغالي 2 – 1 في نفس التوقيت.

ورفع المنتخبان الإسباني والصربي عدد المقاعد المحجوزة في مونديال 2022 حتى الآن إلى تسعة مقاعد من 32 مقعدا في البطولة ؛ حيث سبقهما أيضا المنتخب القطري الذي يخوض البطولة دون تصفيات كونه ممثل البلد المضيفة وكذلك المنتخب البرازيلي أول المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية.

وخاض المنتخب الإسباني وهو بحاجة إلى نقطة التعادل أو تحقيق أي فوز من أجل خطف بطاقة التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات ، ونجح في هذا من خلال الهدف الذي سجله البديل ألفارو موراتا في الدقيقة 86 .

وفي المقابل ، كان المنتخب السويدي بحاجة للفوز بأي نتيجة من أجل انتزاع صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر لكنه أخفق في تحقيق الفوز على مضيفه الإسباني رغم الفرص الخطيرة التي سنحت له عبر شوطي المباراة.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط أمام نظيره السويدي الذي تبقى له فرصة أخرى للتأهل من خلال الملحق الأوروبي.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، تعادل المنتخب اليوناني مع كوسوفو بهدف سجله جورجيوس ماسوراس في الدقيقة 44 مقابل هدف أحرزه أمير رحماني في الدقيقة 76 .

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الجورجي ، ورفع منتخب كوسوفو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس الأخير بالمجموعة.

مقدونيا الشمالية تتأهل إلى ملحق تصفيات كأس العالم بالفوز على أيسلندا

حجزت مقدونيا الشمالية مكانها في ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم بفوزها 3-1 على أيسلندا اليوم الأحد لتضمن المركز الثاني في المجموعة العاشرة، بفضل هدفين من لاعب الوسط إلجيف إلماس في الشوط الثاني.

ولعب إزجان اليوسكي دورا كبيرا حيث سجل الهدف الأول للمنتخب المقدوني في الدقيقة السابعة من المباراة التي أقيمت في سكوبيا وساهم في الهدف الثاني بعد أن أدرك يون تورستاينسون التعادل لأيسلندا.

ومنح اليوسكي التقدم لمقدونيا الشمالية بتسديدة قوية من زاوية صعبة عقب تمريرة من ألكسندر ترايكوفسكي بعد أن ضغط أصحاب الأرض بشدة في الشوط الأول.

وأُلغي هدف سجله المهاجم داركو تشورلينوف لصالح مقدونيا الشمالية بداعي التسلل في الدقيقة 40 بعد مراجعة من حكم الفيديو، وساعدت التكنولوجيا الفريق الزائر في بداية الشوط الثاني.

واحتسب هدف تورستاينسون بعد أن وضع الكرة في الشباك من مدى قريب عقب كرة طويلة داخل منطقة الجزاء هيأها له بيركير بيارناسون برأسه، ليندفع المنتخب المقدوني نحو الهجوم مرة أخرى.

ونال مكافأته في الدقيقة 65 عندما وضع إلماس الكرة في الشباك بعد فوضى أمام المرمى عقب تصدي حارس أيسلندا إلياس رافن أولافسون لتسديدة أبدلت اتجاهها من اليوسكي.

وأشعل إلماس سعادة الجماهير في المدرجات قبل خمس دقائق على النهاية عندما سكنت تسديدته بقدمه اليسرى الشباك بعد طرد إيساك يوهانيسون لاعب أيسلندا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 79.

وتسعى مقدونيا الشمالية للتأهل إلى ثاني بطولة كبرى على التوالي كدولة مستقلة، بعد ظهورها الأول في بطولة أوروبا 2020.

وأنهى المنتخب المقدوني مشواره في التصفيات وفي رصيده 18 نقطة من عشر مباريات، متقدما بنقطة واحدة على رومانيا صاحبة المركز الثالث التي فازت 2-صفر خارج ديارها على ليختنشتاين.

واختتمت ألمانيا، الفائزة بصدارة المجموعة (27 نقطة) والتي ضمنت التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، التصفيات بالفوز 4-1 في أرمينيا.