كوليندا غرابار رئيسة كرواتيا تحتفل بتأهل منتخب بلادها لكأس العالم على حساب روسيا (صور)

احتفلت كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا بتأهل منتخب بلادها إلى نهائيات كأس العالم، 2022، مساء اليوم الأحد.

وتأهلت كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعدما هز فيدور كودرياشوف شباكه بالخطأ لتفوز صاحبة الأرض 1-صفر على روسيا في مواجهتهما الحاسمة في ختام المجموعة الرابعة اليوم الأحد.

ونشرت رئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، صورا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس على الأرض وتحتفل بعد التأهل رسميًا إلى المونديال القادم حيث كانت تشاهد مباراة منتخب بلادها ضد روسيا عبر التلفاز.

وعلقت رئيسة كرواتيا على صور احتفالها: ”هيا بنا إلى قطر.. شكرا يا رجال“.

🔵 احتفال كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا 🇭🇷 بتأهل منتخب بلادها لكأس العالم قطر 2022.#تصفيات_كأس_العالم #تصفيات_المونديال #كرواتيا_روسيا pic.twitter.com/SNpafi0Dop — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

ومعروف عن رئيسة كرواتيا دعمها لمنتخب كرة القدم في بلادها، حيث حظي تواجدها في الملاعب لتشجيع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018 في روسيا باهتمام جماهيري كبير.

تأهل كرواتيا

وقفزت كرواتيا، وصيفة بطلة كأس العالم 2018، فوق روسيا إلى صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة من عشر مباريات متقدمة بنقطة واحدة على منافستها التي ستحاول التعويض في الملحق.



وسيطرت كرواتيا على المباراة تحت الأمطار وأنقذ ماتفي سافونوف حارس روسيا عدة فرص قبل أن يضع كودرياشوف الكرة في مرماه في الدقيقة 80.

ومع حاجتها للتعادل فقط لجأت روسيا للدفاع وامتصت الضغط حيث حاصرت كرواتيا مرمى منافستها لكنها لم تصنع أي فرص.

🔵 هدف تأهل منتخب #كرواتيا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 في مرمى روسيا عن طريق كودرياشوف في مرماه🥅#كرواتيا_روسيا #تصفيات_كأس_العالم #تصفيات_المونديال pic.twitter.com/BXes4DcJcS — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

ووضع أندريه كراماريتش ضربة رأس في يد سافونوف بعد تسع دقائق وسدد مارسيلو بروزوفيتش كرتين من مدى بعيد مرت أحدهما فوق العارضة بقليل فيما أبعد الحارس الروسي الثانية بصعوبة.

وأنقذ سافونوف ضربة رأس من ماريو باشاليتش في الدقيقة 74 وبدا أن روسيا في طريقها للتأهل إلى أن اهتزت شباكها عبر كودرياشوف.

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ومع افتقار الهجمات الكرواتية للزخم أرسل الظهير الأيسر بورنا سوسا تمريرة عرضية وضعها كودرياشوف في مرماه بعدما سقطت أمامه بشكل غريب.