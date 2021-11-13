الصحف الرياضية: بوغبا الآن أو أبدا.. إسبانيا ممنوع التفكير في التعادل.. وإيطاليا ترتعش (صور)

شكلت عودة البرازيلي داني ألفيس لبرشلونة وتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، التي شهدت فوز إنجلترا على ألبانيا 5/0 وتعادل إيطاليا أمام سويسرا 1/1 واللقاء الحاسم لفرنسا أمام كازاخستان وإسبانيا أمام السويد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بالمدرب القادم لنوريتش سيتي بعد استبعاد فرانك لامبارد، وإمكانية تعاقد ريال مدريد مع بول بوغبا، والحالة الصحية لسيرجيو أغويرو، والخلاف بين لاعبتي باريس سان جيرمان حمراوي وديالو.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الأسبوع الرياضي لإشبيلية وكتبت: ”أكبر حفل للرياضة“.

كما تحدثت عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي بول بوغبا وكتبت: ”بول بوغبا إما الآن أو أبدا“.

كما اهتمت بعودة البرازيلي داني ألفيس لبرشلونة وكتبت: ”داني ألفيس أول تعاقد في عهد تشافي هيرنانديز“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة رسميا مع البرازيلي داني ألفيس ليعود للفريق مجددا بعد رحيله عام 2016 وكتبت: ”تعاقد“، وأيضا عن مفاوضات ضم الإنجليزي رحيم سترلينغ وكتبت: ”سترلينغ يقترب“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا الذي يواجه السويد في لقاء مصيري للتأهل لكأس العالم 2022 وكتبت: ”لويس إنريكي يستعيد جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس أمام السويد“.

الصحيفة اهتمت بالحالة الصحية لسيرجيو أغويرو لاعب برشلونة وكتبت: ”المشاكل الصحية في القلب تدفع سيرجيو أغويرو للاعتزال“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة مع لاعبه السابق البرازيلي داني ألفيس وكتبت: ”عودة داني ألفيس“.

كما تحدثت عن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند وكتبت: ”بروسيا دورتموند يجهز 20 مليون يورو سنويا للاحتفاظ بهالاند“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الفاصل بين منتخب إسبانيا ومنتخب السويد للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”11 لاعبا مع تغييرات للقاء الحاسم أمام منتخب السويد“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إسبانيا الحاسم أمام منتخب السويد للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت: ”ممنوع التفكير في التعادل“.

كما تحدثت عن البرازيلي رودريغو جناح ريال مدريد العائد من الإصابة وكتبت: ”رودريغو جاهز“.

الصحيفة اهتمت بعودة البرازيلي داني ألفيس لبرشلونة وكتبت: ”عودة داني ألفيس“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب فرنسا ومنتخب كازاخستان في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”المكان للتأهل“.

كما اهتمت بتعادل منتخب إيطاليا ومنتخب سويسرا 1/1 في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”إيطاليا ترتعش“.

الصحيفة اهتمت بمشكلة أميناتا ديالو وزميلتها في باريس سان جيرمان حمراوي وكتبت: ”ديالو – حمراوي: وجهة نظر اللاعبتين“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إنجلترا 5/0 على منتخب ألبانيا في تصفيات كأس العالم 2022 مع ”هاتريك“ لهاري كين وكتبت: ”ساوثغيت سعيد مثل هاري كين“.

الصحيفة اهتمت بمدرب نوريتش سيتي القادم وكتبت: ”لامبارد خارج السباق وسميث آخر الرجال المرشحين“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إيطاليا أمام منتخب سويسرا 1/1 في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكتبت: ”لا تستسلم“.

كما اهتمت بسوق انتقالات يوفنتوس وكتبت: ”بيع كولوفيسكي من أجل التعاقد مع فلاهوفيتش“.