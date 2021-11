تصفيات أوروبا بكأس العالم: إنجلترا تقترب من التأهل.. وتعادل إيطاليا وسويسرا يُشعل المجموعة

سجل هاري كين قائد إنجلترا ثلاثية قبل الاستراحة في انتصار ساحق 5-صفر على ألبانيا في ملعب ويمبلي اليوم الجمعة لتصبح قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وتعادلت إنجلترا مرتين في آخر ثلاث مباريات في المجموعة التاسعة لتشتعل المنافسة مع بولندا في سباق التأهل لكن كين بدد أي شكوك بأداء رائع ليتساوى في المركز الرابع في قائمة هدافي المنتخب الإنجليزي على مر العصور.

وأراح هاري مجواير أعصاب عشاق إنجلترا مبكرا بهدف في الدقيقة التاسعة بضربة رأس قبل أن يبدأ كين ثلاثيته بضربة رأس من مسافة قريبة في الدقيقة 18.

وجعل جوردان هندرسون النتيجة 3-صفر قبل أن يسجل كين هدفه الشخصي الثاني من زاوية ضيقة وأكمل بعدها رابع ثلاثية يسجلها لمنتخب إنجلترا بهدف من ركلة خلفية قبل الاستراحة.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane is the first England player to score a perfect hat-trick (header, left-foot, right-foot) since David Platt in 1993 👏🎩#WCQ pic.twitter.com/qFTjxzJW1I

— European Qualifiers (@EURO2024) November 12, 2021