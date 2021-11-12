تصفيات أوروبا بكأس العالم: إنجلترا تقترب من التأهل.. وتعادل إيطاليا وسويسرا يُشعل المجموعة

سجل هاري كين قائد إنجلترا ثلاثية قبل الاستراحة في انتصار ساحق 5-صفر على ألبانيا في ملعب ويمبلي اليوم الجمعة لتصبح قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وتعادلت إنجلترا مرتين في آخر ثلاث مباريات في المجموعة التاسعة لتشتعل المنافسة مع بولندا في سباق التأهل لكن كين بدد أي شكوك بأداء رائع ليتساوى في المركز الرابع في قائمة هدافي المنتخب الإنجليزي على مر العصور.

وأراح هاري مجواير أعصاب عشاق إنجلترا مبكرا بهدف في الدقيقة التاسعة بضربة رأس قبل أن يبدأ كين ثلاثيته بضربة رأس من مسافة قريبة في الدقيقة 18.

وجعل جوردان هندرسون النتيجة 3-صفر قبل أن يسجل كين هدفه الشخصي الثاني من زاوية ضيقة وأكمل بعدها رابع ثلاثية يسجلها لمنتخب إنجلترا بهدف من ركلة خلفية قبل الاستراحة.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane is the first England player to score a perfect hat-trick (header, left-foot, right-foot) since David Platt in 1993 👏🎩#WCQ pic.twitter.com/qFTjxzJW1I — European Qualifiers (@EURO2024) November 12, 2021

وبهذا رفع رصيده إلى 44 هدفا ليتساوى مع جيمي جريفز أسطورة توتنهام السابق الذي توفي في سبتمبر أيلول.

وتملك إنجلترا 23 نقطة مقابل 20 لبولندا كما تملك فارقا كبيرا من الأهداف قبل مواجهة سان مارينو يوم الاثنين.

وانتهت آمال ألبانيا الضعيفة في بلوغ الملحق حيث تتأخر الآن بفارق خمس نقاط عن بولندا.

تعادل إيطاليا وسويسرا 1-1 يفتح صدارة المجموعة على مصراعيها

أهدر الإيطالي جورجينيو ركلة جزاء متأخرة عندما أطاح بالكرة أعلى العارضة في تعادل فريقه 1-1 على أرضه مع سويسرا في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم في الاستاد الأولمبي اليوم الجمعة، ليملك الفريقان فرصة التأهل المباشر لنهائيات قطر.

وتملك إيطاليا 15 نقطة من سبع مباريات وتتفوق بفارق الأهداف عن سويسرا، بينما تأتي أيرلندا الشمالية في المركز الثالث بثماني نقاط.

وتلتقي إيطاليا خارج أرضها مع أيرلندا الشمالية في الجولة الأخيرة يوم الاثنين المقبل، فيما تستضيف سويسرا منتخب بلغاريا رابع الترتيب.

وتقدمت سويسرا مبكرا عندما مرر نواه أوكافور، الذي يشارك أساسيا لأول مرة، الكرة إلى سيلفان فيدمر ليطلق تسديدة في سقف المرمى بعد 11 دقيقة من البداية.

وأدركت إيطاليا التعادل بضربة رأس من جيوفاني دي لورينتسو إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

وكادت إيطاليا أن تحصد الثلاث نقاط في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة لكن جورجينيو أطاح بالكرة أعلى المرمى من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل.