تقارير: ماورو إيكاردي ترك كل أمواله لواندا نارا والتزم بالبقاء معها حتى 2050

ما زال مسلسل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان وزوجته واندا نارا مستمرا بعد الخلافات الأخيرة بينهما نتيجة اكتشاف علاقته مع مواطنته الممثلة يوجينا سواريز.

وتعرض الزوجان لصدمة بسبب مزاعم بأن مهاجم باريس سان جيرمان على علاقة مع ماريا يوجينيا سواريز التي اعترفت بالفعل أنها ”الطرف الثالث“ في العلاقة من خلال الإصرار في تصريحاتها على أن “ما حدث هو موقف لم أبدأه، ولم أشجعه“.

ولا أحد يزعم أن إيكاردي، كان في علاقة مع يوجينيا سواريز، لكن يقال إنهما تحدثا على انفراد على تطبيق ”تليغرام“، وتبادلا مقاطع الفيديو والرسائل الصوتية.

بعد خيانته لها.. واندا نارا تعود مع إيكاردي إلى باريس لمناقشة علاقتهما https://t.co/QGgIZM2ndS pic.twitter.com/Hqv8Oafblu — إرم سبورت (@EremSports) October 19, 2021

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية سبب إصرار ماورو إيكاردي على استعادة زوجته واندا نارا ورفض الانفصال عنها حيث أكدت أن اللاعب ترك كل أملاكه لزوجته والتزم بالبقاء معها حتى 2050.

وحسب ”TYC sport “ فإن مارو إيكاردي وقع عقدا يلتزم من خلاله بالتخلي عن كل أرباحه والبقاء مع واندا نارا لغاية 2050 وهو ما يجعله مضطرا لفعل كل شيء من أجل إعادة العلاقة بينهما حتى لا يدمر حياته المالية ويصبح مفلسا.

وحسب الموقع فواندا نارا التي تعتبر أيضا وكيلة أعماله هي المالك الوحيد لشركة ”World Marketing Football “ والتي أنشأها الزوجان لتسيير ثروتهما وعبرها تمر كل رواتب ماورو إيكاردي وإيراداته المالية.

ورغم ذلك فالوضع كان يناسب ماورو إيكاردي وكتب في رسالة لواندا نارا مؤخرا: ”أنا لا أهتم بالمسائل المالية، لقد أعطيتك كل شيء، أنا مليونير وألبس من ماركات عالمية وأنت تعرفين كل شيء“.

وما زال المهاجم الأرجنتيني ينشر عبر صفحاته الاجتماعية رسائل حب لواندا نارا في محاولة لاستعادتها وكان آخر منشور على ”إنستغرام“ عبارة عن مقطع فيديو صغير يظهر من خلاله يعانق زوجته في حمام بغرفة فندق في دبي الإماراتية وكتب رسالة قصيرة: ”من دبي الكثير من الحب“.

ومنذ أن اكتشفت واندا نارا علاقة إيكاردي بيوجينيا سواريز طلبت الانفصال وسافرت للأرجنتين وحاول إعادتها مرارا كما غاب عن فريقه باريس سان جيرمان لنفس السبب.

وترفض واندا نارا العودة لماورو إيكاردي رغم رسائله المتعددة لها عبر المواقع الاجتماعية ومحاولة إقناعها بالعودة، في الوقت نفسه نشرت واندا صورا رفقة زوجها السابق اللاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز والذي كان صديقا لماورو إيكاردي وخطف منه زوجته وأولاده.