رئيس بايرن ميونخ السابق يسخر من فشل باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

سخر أولي هونيس، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، من فشل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم الموارد الهائلة التي يتمتع بها.

ويرى هونيس أن السعي لإثبات أن ”الأموال القذرة“، على حد قوله، التي يمتلكها باريس سان جيرمان وأندية أخرى تحظى بمستثمرين أجانب ”لن تصل بهم“ إلى النجاح، يجب أن يكون دافعاً إضافياً للنادي البافاري.

وفي تصريحات لمدونة إذاعية، قال هونيس: ”أحد الدوافع هو إظهار ذلك للمنافسين: أموالكم القذرة ليست كافية“ للوصول إلى النجاح.

ويعتبر هونيس أن الاختلاف بينه وبين رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، هو أنه عمل من أجل كسب المال، في حين أن رئيس النادي الفرنسي حصل عليه على طبق من فضة.

وقال: ”الفرق بيني وبينه هو أنه بينما كان عليّ العمل بجد من أجل كسب المال، أعطوه هو إياه“.

ويرى اللاعب الألماني السابق أن الخليفي في باريس سان جيرمان يتلقى الأموال دون الحاجة إلى فعل أي شيء للحصول عليها، مشيراً إلى أن رئيس النادي الفرنسي ”عندما يريد شراء لاعب يسافر إلى أميره“.

وفاز البايرن على باريس سان جيرمان 1-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، وفي الموسم الماضي، تعرض للإقصاء من دور الثمانية على يد الفريق الفرنسي بعد خسارته 2-3 في ميونخ والفوز 1-0 في باريس.

قال توماس مولر مهاجم #بايرن_ميونخ إن فريقه لعب "بقلبه وروحه" خلال الفوز 1-صفر على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لكن النتيجة تسببت في خروج حامل اللقب بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض عقب التعادل 3-3 في النتيجة الإجمالية.#إرم_سبورت pic.twitter.com/tCfFKBScUZ — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

وواصل هونيس: ”حتى الآن لم يفز باريس بأي شيء، لا شيء على الإطلاق، الفريق ليس لديه لقب واحد لدوري الأبطال“.

ويعتبر هونيس مهندس القوة المالية الحالية للنادي البافاري خلال فترة عمله كمدير رياضي ثم كرئيس للكيان، ولطالما ذكر في المناقشات حول المزايا المالية التي يتمتع بها البايرن مقارنة بباقي الفرق الألمانية، بأن أموال النادي جاءت من لعب كرة القدم ولم تأتِ من هدايا من مستثمر أجنبي.

وأبدى هونيس فخره بتفوق بايرن على نظرائه الأغنياء في اللقب الأوروبي الأغلى، مؤكدا أن العملاق البافاري سيظل متقدما على تلك الفرق.

وفاز بايرن ميونخ في كل مبارياته الأربع في دور المجموعات، كما تأهل إلى الدور المقبل بتفوقه بفارق 6 نقاط على برشلونة الإسباني في المجموعة الخامسة.