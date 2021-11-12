الصحف الرياضية: سترلينغ على بعد خطوة من برشلونة.. مبابي في يناير.. وثنائية تاريخية (صور)

شكلت تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي شهدت فوز إسبانيا على اليونان واقترابه من التأهل واللقاءات الحاسمة بين إنجلترا وألبانيا، وإيطاليا ضد سويسرا، وفرنسا مع كازاخستان العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتعيين ستيفن جيرارد مدربا جديدا لأستون فيلا وثنائية كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور التاريخية في ريال مدريد، والصلاحيات الواسعة الممنوحة لتشافي هيرنانديز في برشلونة من طرف الرئيس خوان لابورتا، واقتراب برشلونة من رحيم سترلينغ وإمكانية توقيع ريال مدريد مع كيليان مبابي في يناير 2022.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز المنتخب الإسباني على منتخب اليونان 1/0 في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصدره مجموعته وكتبت: ”على بعد نقطة“ و“إسبانيا قريبة جدا من التأهل لكأس العالم“.

كما تحدثت عن برشلونة وصلاحيات تشافي هيرنانديز وكتبت: ”خوان لابورتا يعطي تشافي صلاحيات مطلقة“.

الصحيفة اهتمت بثنائية كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في ريال مدريد وكتبت: ”ثنائية تاريخية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز المنتخب الإسباني على منتخب اليونان 1/0 واقترابه من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد هزيمة منتخب السويد وكتبت: ”على بعد نقطة من نهائيات كأس العالم“.

كما اهتمت ببرشلونة وتعاقداته المنتظرة في فترة الانتقالات الشتوية وكتبت: ”3 تعاقدات، سترلينغ الأكثر تقدما بين الثلاثة الذين يريدهم برشلونة في يناير“ و“تشافي يراهن على جوردي كرويف بصفته يده اليمنى في الإدارة الفنية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب اليونان 1/0 واقترابه من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد هزيمة منتخب السويد وكتبت: ”أفضل المستحيل“.

كما اهتمت ببرشلونة وسعيه للتعاقد مع رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي وكتبت: ”رحيم سترلينغ على بعد خطوة“.

الصحيفة اهتمت برغبة ريال مدريد في التوقيع مع كيليان مبابي في يناير وكتبت: ”ريال مدريد: مبابي في يناير“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إنجلترا وألبانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 والتطلع لتألق هاري كين وكتبت: ”هاري كين، انهض وسجل أيها القائد“.

كما اهتمت بتعيين ستيفن جيرارد مدربا جديدا لأستون فيلا رسميا وكتبت: ”ستيفن جيرارد: أتمنى أن تتفهم جماهير رينجرز“.

الصحيفة اهتمت برفض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تنظيم كأس العالم كل عامين وترشيح فرانك لامبارد لتدريب نوريتش سيتي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي ومنتخب كازاخستان في تصفيات كأس العالم 2022 وحضور وجوه جديدة وكتبت: ”لحظة جديدة“.

كما اهتمت بإطلاق سراح أمينيتا ديالو لاعبة باريس سان جيرمان المتهمة بالتخطيط لضرب زميلتها الحمراوي وكتبت: ”ديالو خارج السجن، الغموض يكبر“.

الصحف الإيطالية

‫كورييري ديلو سبورت‬

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إيطاليا ومنتخب سويسرا الحاسم في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”لنذهب إيطاليا“.

كما اهتمت بفريق نابولي متصدر الدوري الإيطالي ومدربه سباليتي وكتبت: ”سباليتي سيفوز بلقب الدوري الإيطالي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إيطاليا الحاسم أمام منتخب سويسرا للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”مانشيني في روما يعتمد على بيلوتي من أجل الاقتراب من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022“.

كما اهتمت الصحيفة بالعلاقة الجارية بين يوفنتوس وتورينو وكتبت: ”يوفنتوس وتورينو تعال إلينا“.