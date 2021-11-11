كريستيانو رونالدو يمنح قميصه لطفلة اقتحمت الملعب بعد مباراة البرتغال وأيرلندا (فيديو)

منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميصه لطفلة مشجعة، اجتاحت الملعب خلال مباراة منتخب أيرلندا ومنتخب البرتغال، في تصفيات كأس العالم قطر 2022 الخاصة بأوروبا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وبعد نهاية المباراة ظهرت الطفلة وهي تهرول نجو رونالدو، وتبكي وعاملها النجم البرتغالي برفق وسط تواجد الأمن، ومنجها قميصه.

وظهرت المشجعة الصغيرة فرحة ومسرورة بلقاء النجم البرتغالي الذي عاملها بلطف ومنحها قميصه في لفتة طيبة من كريستيانو رونالدو رغم نتيجة التعادل السلبي وعدم تسجيله أي هدف في اللقاء.

وحسب شبكة “ ESPN “ فقد فشل النجم البرتغالي لأول مرة هذا الموسم في التسجيل رفقة ناديه مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي في لقاءين متتاليين.

واقتربت البرتغال خطوة أخرى من التأهل المباشر لكأس العالم 2022 في قطر اليوم الخميس رغم تعادلها السلبي مع أيرلندا لتبقى في حاجة إلى نقطة أخرى من آخر مباراة على أرضها في المجموعة الأولى أمام غريمتها صربيا لتحسم التأهل.

وأفلتت البرتغال من هزيمة مفاجئة أمام أيرلندا قبل شهرين بفضل هدفين متأخرين من كريستيانو رونالدو وبدا أنها سعيدة بالخروج بنقطة أمام المنتخب الأيرلندي صاحب المركز الرابع لأنها تعرف أن فارق الأهداف الكبير أمام صربيا يجعلها في وضع مريح.

لكن سيتعين عليها خوض المباراة المقبلة في غياب بيبي بعد طرد قلب الدفاع المخضرم لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاء الشوط الأول متكافئا وحرم شيموس كولمان قائد أيرلندا نظيره رونالدو من منح التقدم للبرتغال.

وكاد شيدوزي أوجبيني، لاعب روثرهام يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، أن يضع أيرلندا في المقدمة لكنه أطاح الكرة بضربة رأس خارج الملعب من مدى قريب في مشاركته الدولية الأولى في التشكيلة الأساسية.

ولاحت أخطر فرصة في اللقاء لصالح رونالدو لكنه لعب الكرة برأسه بعيدا في الدقيقة 67.

ورغم استحواذ أيرلندا على الكرة بفضل الزيادة العددية لم تهدد مرمى روي باتريسيو حارس البرتغال.

ويلتقي المنتخبان الأحد القادم في البرتغال لتحديد المتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بشكل مباشر ومن ينتظر لقاءات الفصل للتأهل بينهما.

ويكفي المنتخب البرتغالي التعادل لضمان المركز الأول والتأهل مباشرة فيما تحتاج صربيا للفوز لتتصدر المجموعة والتأهل مباشرة للنهائيات.

وتعادل المنتخبان ذهابا في صربيا بهدفين لمثلها في لقاء شهد غضب النجم البرتغالي من عدم إعلان حكم اللقاء عن هدف في الدقيقة الأخيرة حيث أظهرت عدة لقطات تجاوز الكرة خط المرمى قبل أن يخرجها المدافع الصربي.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تصفيات كأس العالم قطر 2022 المنطقة الأوروبية 7 أهداف ويحتل المركز الثالث في لائحة الهدافين التي يتصدر الهولندي ممفيس ديباي برصيد 9 أهداف.

وفي المجموعة ذاتها فازت لوكسمبورغ 3-1 في أذربيغان.