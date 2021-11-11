باريس سان جيرمان يساند لاعبته أميناتا ديالو بعد إطلاق سراحها

أصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا للتعليق على إطلاق الشرطة الفرنسية سراح لاعبته أميناتا ديالو بعد اتهامها بالتحريض ضد زميلتها بالفريق خيرة حمراوي من أجل اقتناص مكانها في التشكيلة الأساسية للنادي الباريسي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت مساء الخميس ”علم باريس سان جيرمان بإطلاق سراح أميناتا ديالو من قبل الشرطة. يواصل النادي دعم لاعبيه للسماح لهم بالتغلب على هذه المحنة في أسرع وقت ممكن.

”باريس سان جيرمان يجدد ثقته في النظام القضائي لإستجلاء الحقيقة الكاملة بشأن هذه الأحداث. يود النادي أن يشكر الجميع على التحلي بضبط النفس واحترام افتراض البراءة وكذلك خصوصية الفريق“.

وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت أميناتا البالغ عمرها 26 عاما ، بعد قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على زميلتها في الفريق خيرية حمراوي.

وأفادت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، بأن ديالو كانت عائدة برفقة حمراوي من عشاء نظمه باريس سان جيرمان الخميس الماضي، عندما قام ملثمون بالهجوم على حمراوي وضربها في ساقيها بقضيب حديدي.

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أميناتا ديالو، لاعبة فريق باريس سان جيرمان للسيدات، بعد قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي، نجمة برشلونة السابقة. pic.twitter.com/Yixefy8FZ2 — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

ونُقلت حمراوي إلى مستشفى في منطقة بواسي، حيث عولجت الإصابات التي تعرضت لها في اليدين والساقين، ولهذا غابت عن فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 4-صفر في دوري أبطال أوروبا للسيدات يوم الثلاثاء الماضي.

وألقت الشرطة القبض على أميناتا ديالو لاتهامها بتدبير الحادثة رغبة ”منها في الحصول على مركز اللاعبة في التشكيلة الأساسية لسان جيرمان“.

وقال باريس سان جيرمان في موقعه الرسمي على الإنترنت حينها: ”يمكن لباريس سان جيرمان أن يؤكد أن أميناتا ديالو اعتقلت اليوم الخميس كجزء من التحقيق الذي تم فتحه بعد الاعتداء الذي حدث ضد إحدى لاعبات فريقنا. باريس سان جيرمان يدين بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف المرتكبة“.

وأضاف البيان ”اتخذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لضمان وسلامة فريقه للسيدات بالكامل.. النادي حريص مع الشرطة على تقدم الإجراءات، وسيقوم بالمتابعة مع الجهات المعنية“.

وانضمت حمراوي البالغة من العمر 31 عاما، إلى سان جيرمان الصيف الماضي، بعد فوزها بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي مع برشلونة.

وتم استدعاؤها للمنتخب الفرنسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد غياب لمدة عامين ونصف، لكنها استبعدت بسبب الإصابة، ليتم استدعاء ديالو لتحل محلها.

وكانت ديالو، التي شاركت في سبع مباريات مع منتخب فرنسا، قد انتقلت إلى سان جيرمان قادمة من جانغون في 2016.