تصفيات أوروبا للكأس العالم: انتعاش حظوظ إسبانيا وكرواتيا في التأهل.. وتعادل محبط للبرتغال

تقدم منتخب إسبانيا خطوة هامة للغاية نحو انتزاع بطاقة التأهل المباشرة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل، عن المجموعة الثانية، عقب فوزه الثمين 1 – صفر على مضيفه منتخب اليونان يوم الخميس في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا مباغتا لمنتخب جورجيا 2 – صفر على ضيفه منتخب السويد.

ارتدى بابلو سارابيا ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب إسبانيا الوحيد في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وفي العاصمة الجورجية تبليسي، فجر منتخب جورجيا مفاجأة من العيار الثقيل، وتسبب في تعقيد موقف ضيفه منتخب السويد في التأهل للنهائيات، بعدما تغلب عليه 2 – صفر في وقت سابق اليوم.

واستغل منتخب إسبانيا، بطل العالم عام 2010، تعثر المنتخب السويدي، ليرتقي إلى صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب السويد، فيما بقي منتخب اليونان في المركز الثالث بتسع نقاط، وحل منتخب جورجيا رابعا برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام منتخب كوسوفو (متذيل الترتيب).

وأصبحت مباراة إسبانيا مع ضيفه منتخب السويد يوم الأحد القادم في الجولة الأخيرة للمجموعة، حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لكأس العالم.

ويكفي المنتخب الإسباني التعادل للصعود إلى المونديال، فيما يتعين على منتخب السويد الفوز لاقتناص ورقة الترشح لكأس العالم.

🇬🇷🆚🇪🇸 Pablo Sarabia puts Spain ahead in Greece…#WCQ pic.twitter.com/YRpTCONEXN — European Qualifiers (@EURO2024) November 11, 2021

جورجيا تصعق السويد 2-صفر وتحبط آمالها في التأهل المباشر

منيت آمال السويد في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بضربة موجعة بعد هزيمتها 2-صفر خارج الديار أمام جورجيا في المجموعة الثانية اليوم الخميس.

وعاد زلاتان إبراهيموفيتش لتشكيلة السويد بعد تعافيه من إصابة في الركبة أبعدته عن بطولة أوروبا 2020 لكن وجود الهداف التاريخي للمنتخب السويدي لم يمنع بلاده من تجرع هذه الهزيمة المحرجة.

ولاحت لمنتخب السويد 15 تسديدة على المرمى من بينها العديد من الفرص الخطيرة من ألكسندر إيساك وفيكتور كلايسون لكن الفريق صاحب الضيافة هو من تقدم بواسطة خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 61 وضاعف الجناح ذاته الغلة بعد 16 دقيقة أخرى ليحقق الفوز لفريقه.

🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia scores twice for Georgia against current Group B leaders Sweden! ⚽️⚽️#WCQ pic.twitter.com/u3zfClVAh5 — European Qualifiers (@EURO2024) November 11, 2021

ألمانيا تسحق ليختنشتاين وتمنح فليك بداية قياسية

سحقت ألمانيا ضيفتها ليختنشتاين 9-صفر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس لتمنح هانز فليك أفضل بداية لمدرب على الإطلاق مع ألمانيا بتحقيق الفوز في أول ست مباريات.

ومع غياب خمسة لاعبين بعد إصابة المدافع نيكلاس زوله بفيروس كورونا أدخل فليك العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية.

لكن ألمانيا، التي كانت ضمنت التأهل إلى النهائيات في قطر، لم تواجه أي مشكلة أمام ليختنشتاين التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11.

وأحرز كل من توماس مولر وليروي ساني ليرتفع رصيد ألمانيا إلى 24 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة متقدمة بتسع نقاط على مقدونيا الشمالية.

وتقدمت صاحبة الأرض في الدقيقة 11 بركلة جزاء من إيلكاي جندوجان بعد طرد ينز هوفر لتدخل عنيف بالقدم في رقبة ليون جوريتسكا.

وزادت الأمور سوءا للفريق الضيف الذي اهتزت شباكه ثلاث مرات في ثلاث دقائق أولها من دانييل كاوفمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20.

وجعل ساني النتيجة 3-صفر بعد تمريرة من جوريتسكا وأضاف ماركو رويس الهدف الرابع.

وتحت أنظار يواخيم لوف، المدرب السابق لألمانيا الذي تم تكريمه قبل المباراة، هز ساني الشباك مرة أخرى بعد أربع دقائق من الاستراحة قبل أن يزيد مولر وريدله باكو من الغلة.

وأضاف مولر هدفه الثاني في الدقيقة 86 ثم أنكمل ماكس جوبل بالخطأ في مرماه الأهداف التسعة.

وتخرج ألمانيا لمواجهة أرمينيا في ختام مباريات المجموعة يوم الأحد.

Germany scored 9 goals in a #WCQ game for the first time in 5️⃣2️⃣ years… pic.twitter.com/GGDzXoxt3Y — European Qualifiers (@EURO2024) November 11, 2021

كرواتيا تسحق مالطا قبل مباراة حاسمة أمام روسيا

حافظت كرواتيا على آمالها في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بفوز ساحق 7-1 على مضيفتها مالطا في المجموعة الثامنة اليوم الخميس وأصبحت تحتاج للفوز على روسيا يوم الأحد لبلوغ النهائيات.

وضع إيفان بريشيتش كرواتيا في المقدمة بعد ست دقائق وضاعف دوي كاليتا-كار الغلة بضربة رأس بعد ركلة حرة من لوكا مودريتش.

وقلصت مالطا صاحبة الضيافة الفارق بنيران صديقة عبر مارسيلو بروزوفيتش قبل أن يهز ماريو باساليتش الشباك بعد هجمة مرتدة سريعة.

وجعل مودريتش النتيجة 4-1 بإنهاء رائع لهجمة مع نهاية الشوط الأول.

وواصل منتخب كرواتيا هجومه بعد الاستراحة ليسجل لوفرو ماير هدفه الدولي الأول في الدقيقة 47.

وسجل أندريه كراماريتش هدفا بعد ست دقائق أخرى بعد أن استفاد من تمريرة خاطئة في وسط ملعب مالطا ليحرز هدفا من 40 مترا.

وسجل ماير هدفه الثاني بعد أن هيمنت كرواتيا وصيفة بطل العالم 2018 على المباراة قبل مواجهة حاسمة أمام روسيا.

وتحتل كرواتيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 20 نقطة من تسع مباريات متأخرة بنقطتين عن منتخب روسيا الذي واصل هيمنته على المجموعة بالفوز 6-صفر على قبرص.

🤔 A new international star for Croatia? Lovro Majer ⚽️⚽️#WCQ pic.twitter.com/tmsMNsE8lM — European Qualifiers (@EURO2024) November 11, 2021

روسيا تسحق قبرص 6-صفر

ساهمت خمسة أهداف في الشوط الثاني في فوز روسيا الساحق 6-صفر على قبرص في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس لتعزز صدارتها للمجموعة الثامنة وتقترب من حجز مقعدها في نهائيات العام المقبل في قطر.

وأحرز ألكسندر إروكين هدفين بواقع هدف في كل شوط، وكذلك سجل فيدور سمولوف وأندريه موستوفوي وأليكسي سوتورمين وأنطون زابولوتني الأهداف الأربعة الاخرى في اخر 35 دقيقة.

وأرسل سوتورمين تمريرة عرضية من الناحية اليمنى وصلت إلى سمولوف ليمرر الكرة إلى إروكين غير المراقب ليضعها في الشباك بعد أربع دقائق من البداية.

وجعل سمولوف النتيجة 2-صفر في الدقيقة 55 وبعد أقل من دقيقة واحدة تفوق موستوفوي على ثلاثة من مدافعي قبرص ليحرز الهدف الثالث.

وأرسل سوتورمين ضربة رأس تجاوزت ديميتريس ديميتريو حارس قبرص في الدقيقة 62 بعد خطأ دفاعي، بينما سجل زابولوتني هدف روسيا الخامس بتسديدة منخفصة، قبل أن يضيف إروكين هدفه الشخصي الثاني والسادس لمنتخب بلاده في الدقيقة 87.

ومع تأهل متصدر المجموعة مباشرة فقط إلى نهائيات قطر العام المقبل، ستضمن روسيا صعودها إلى كأس العالم في حال عدم فوز كرواتيا على مالطا.

وستلتقي قبرص، متذيلة الترتيب بخمس نقاط، مع سلوفينيا في مباراة بين فريقين لا يمكن لأي منهما التأهل لنهائيات قطر 2022.

تعادل محبط للبرتغال

وفي نفس الجولة تعادل المنتخب البرتغال أمام مضيفه الإيرلندي (0-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، لحساب المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن منافسه الصربي على بطاقة التأهل مباشرة إلى مونديال 2022.

ويكفي منتخب البرتغال الفوز بأي نتيجة أو التعادل ليتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

بينما يحتل منتخب إيرلندا المركز الرابع برصيد 6 نقاط، متأخرا عن لوكسمبورغ بفارق ثلاث نقاط.

ويحتل منتخب أذربيجان المركز الخامس برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا الضيف الشرفي منتخب قطر، في المرتبة السادسة الأخيرة.

🇮🇪🆚🇵🇹 Will Cristiano Ronaldo find a way through?#WCQ pic.twitter.com/ViCfFBNloq — European Qualifiers (@EURO2024) November 11, 2021

مقدونيا الشمالية تقسو بخماسية على أرمينيا وتعزز آمالها في التصفيات

أحيت مقدونيا الشمالية آمالها في خوض ملحق تصفيات كأس العالم بعد أن سجل انيس باردي ثلاثية وأضاف ألكسندر ترايكوفسكي وميلان ريستوفسكي الهدفين الآخرين لتفوز 5-صفر على مضيفتها أرمينيا في المجموعة العاشرة اليوم الخميس.

وتقدمت مقدونيا الشمالية للمركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة من تسع مباريات متفوقة بنقطتين على رومانيا صاحبة المركز الثالث التي تستضيف أيسلندا في وقت لاحق.