رغم الطرد.. تصرف رائع من لاعب ليشتنشتاين بعد تدخل عنيف على غوريتسكا لاعب ألمانيا (فيديو)

قدم ياريك فريك مدافع منتخب ليشتنشتاين لافتة طيبة تجاه ليون جوريتسكا لاعب منتخب ألمانيا، خلال مباراة الفريقين، على ملعب ”فولكسفان آرينا“ بمدينة فولفسبورغ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وبعد مرور 9 دقائق فقط على بداية اللقاء تلقى ياريك فريك مدافع منتخب ليشتنشتاين البطاقة الحمراء بشكل مباشر، بعد تدخل عنيف بقدمه في وجه ليون جوريتسكا، الذي سقط أرضًا.

وبقي اللاعب داخل أرضية الملعب حتى اطمأن على جوريتسكا، وقام بمساعدته للخروج رفقة الأطباء لاستكمال العلاج، حيث لقي هذا التصرف استحسان الجماهير التي صفقت طويلا لهذا المشهد.

تصرف رائع من لاعب ليشتنشتاين بعد تدخل عنيف على غوريتسكا لاعب #ألمانيا كلفه ركلة جزاء وورقة حمراء 🟥#ألمانيا_ليشتنشتاين #تصفيات_كأس_العالم_2022 #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/NbCYpxh9nZ — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2021

يذكر أن أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، استبعاد خمسة لاعبين عن صفوف المنتخب الألماني بعد ثبوت إصابة مدافع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله بفيروس كورونا، وذلك قبيل خوض ”مانشافت“ الضامن تأهله إلى مونديال قطر 2022 الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية.

وإلى جانب زوله، اضطر زملاؤه في النادي البافاري جمال موسيالا ويوزوا كيميش وسيرج غنابري، إضافة إلى لاعب سالزبورغ النمساوي كريم أدييمي، لمغادرة مقر تجمع المنتخب من أجل حجر أنفسهم في منازلهم.

وسافر 9 لاعبين على متن الطائرة ذاتها التي أقلت زوله للالتحاق بمعسكر المنتخب في فولفسبورغ، في حين تم السماح لأربعة منهم، من دون الإفصاح عن هويتهم، بالبقاء بشرط أن يحجروا أنفسهم بعيدا عن باقي المجموعة لفترة معينة.

وتأسف بيرهوف لما يمر به المنتخب، معتبرا أن «هذه الأخبار، قبل الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية لنهائيات كأس العالم، هي مريرة للفريق التدريبي“.

وتخوض ألمانيا مباراتيها ضد ليشتنشتاين اليوم الخميس، ومن ثم أرمينيا على أرض الأخيرة الأحد المقبل، وهي ضامنة تأهلها إلى النهائيات.

وتتصدر ألمانيا مجموعتها العاشرة بـ21 نقطة بعد فوزها بسبع من مبارياتها الثماني، متقدمة بفارق 8 نقاط على رومانيا الثانية، قبل جولتين على ختام التصفيات.

وتعاني ألمانيا من ارتفاع أعداد المصابين بجائحة كوفيد-19 مؤخرا، حيث سجل معدل الإصابات بالفيروس لمدة سبعة أيام رقما قياسيا جديدا، أمس الثلاثاء.

كما تسلط هذه المسألة الضوء مرة جديدة على رفض نجم بايرن ميونيخ يوزوا كيميش تلقي اللقاح، مع الأسئلة التي تطرحها صحيفة بيلد بشأن عما يعنيه هذا للاعب غير المطعم.