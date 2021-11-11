سكالوني: ميسي جاهز لمباراة الأرجنتين وأوروغواي.. ونتفهم غضب باريس سان جيرمان

تعافى المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مشاكل الركبة وعضلات الفخذ الخلفية التي غاب بسببها عن آخر مباراتين لباريس سان جيرمان ومن المقرر أن يشارك أساسيا أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم غدا الجمعة.

وكشف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن الفريق المعاون عمل بشكل منفصل مع ميسي البالغ عمره 34 عاما لتجهيزه لمواجهتين خارج الديار أمام أوروجواي في مونتفيديو وعلى أرضه أمام البرازيل يوم الثلاثاء.

#ميسي في تدريبات المنتخب الأرجنتيني استعدادا لمواجهتي أوروغواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022.#إرم_سبورت pic.twitter.com/zDebwBfb4N — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

وقال سكالوني للصحفيين: ”ميسي في حالة طيبة ويرغب في اللعب وأرغب أنا أيضا في مشاركته“.

وتسبب استدعاء ميسي في غضب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لكن سكالوني سعى لتهدئة الأمور.

وأضاف سكالوني: ”تربطنا علاقة طيبة مع ليوناردو ونتفهم تماما رد فعله حيث قضى ميسي وقتا طويلا مع المنتخب الوطني مؤخرا، لكننا نتبع الإجراءات السليمة في استدعائه للمنتخب التي تمثل مشكلة دائمة للأندية الأوروبية“.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي قد اعترض على دعوة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للقائد ليونيل ميسي مهاجم النادي الباريسي للانضمام لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم الشهر الحالي رغم إصابته التي أبعدته عن مباريات فريقه الأخيرة.

وقال النادي إن ميسي البالغ عمره 34 عاما، والذي انضم من برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة، لا يزال يتعافى من ألم في ”ركبته وعضلات الفخذ الخلفية“، وقد غاب أيضا عن التعادل 2-2 مع رازن بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

لكن، رغم تصريحات بوكيتينو، فإن دعوة الاتحاد الأرجنتيني لميسي لم ترق لباريس سان جيرمان، حيث سيواجه أبطال العالم مرتين منتخبي أوروغواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2020 في قطر.

ولم يستعد ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، ميسي فقط من سان جيرمان، بل استدعى أيضا لياندرو باريديس الذي لا يشارك مع ناديه من فترة وتحديدا منذ آخر فترة توقف.

بوادر أزمة بين باريس سان جيرمان والأرجنتين بسبب ميسي https://t.co/INCbHCaPIw pic.twitter.com/3SRjZhsCOh — إرم سبورت (@EremSports) November 7, 2021

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية متأخرة بست نقاط عن البرازيل بعد 11 مباراة.

ويتأهل أول أربعة فرق مباشرة إلى النهائيات في قطر في 2022 بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

وفازت الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا في يوليو/ تموز ولم تخسر في 25 مباراة حتى الآن في سجل يعود إلى منتصف 2019.