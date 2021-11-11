بعد التراجع عن إقامتها في السعودية.. ميلانو تستضيف كأس السوبر الإيطالي

اقتربت مدينة ميلانو من استضافة كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم هذا الموسم بعد أن تراجعت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي عن خطط لإقامتها في السعودية.

وكانت هذه المباراة التي يتقابل خلالها بطل الدوري مع بطل الكأس المحلية تقام تقليديًا في بداية الموسم، لكنها أقيمت في منتصف الموسم خلال السنوات الأخيرة، وفي مرات كثيرة خارج البلاد.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن، في وقت سابق، عن إقامة مباراة كأس السوبر بين يوفنتوس حامل لقب الكأس وإنتر ميلان بطل الكالتشيو، في 22 ديسمبر المقبل بالسعودية.

واستضافت السعودية كأس السوبر الإيطالية في 2018 و2019 بعد أن وقعت اتفاقًا مع رابطة الدوري الإيطالي لإقامة 3 من النسخ الخمس المقبلة في المملكة، رغم أن نسخة 2020 أقيمت في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية دون جماهير جراء وباء كوفيد-19.

وسيتقابل إنتر ميلان بطل الدوري مع يوفنتوس بطل الكأس في مباراة السوبر هذا الموسم.

وقال باولو دال بينو رئبس رابطة الدوري الإيطالي، في مايو/ أيار، إن المسابقة ستعود إلى السعودية بموجب الاتفاق المبرم، في 2018، لكن مصدرين قالا لـ“رويترز“ إن المباراة ستقام في سان سيرو.

وترغب رابطة الدوري الإيطالي في التفاوض على عقد جديد مع السعودية لاستضافة كأس السوبر، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد حتى الآن.

جدير بالذكر أن يوفنتوس توج بلقب السوبر الإيطالي 2020، بعد الفوز على نابولي بثنائية نظيفة.

يذكر أن السعودية قدمت طلبًا بتغيير نظام بطولة كأس السوبر الإيطالي، وذلك بمشاركة 4 فرق بدلًا من فريقين فقط في المسابقة، ليقام دوران نصف نهائي ونهائي.

ووفقًا للطلب السعودي، ستتم دعوة الفائزين بلقبي الدوري الإيطالي لكرة القدم وكأس إيطاليا، بالإضافة إلى الوصيفين في البطولتين، من أجل المشاركة في كأس السوبر الإيطالي بشكله الجديد، وذلك على غرار ما يحدث في كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية نسخة 2021 من كأس السوبر الإسباني، في يناير المقبل، حيث يلعب ريال مدريد مع برشلونة في الكلاسيكو، في نصف النهائي، ويجمع نصف النهائي الثاني أتلتيكو مدريد بفريق أتليتك بلباو.