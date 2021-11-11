الصحف الرياضية: تشافي يريد جناحا.. فينيسيوس سيصبح الأفضل في العالم.. "ذهول ورجفة"بسبب خيرة حمراوي

شكلت لقاءات تصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2022 وأبرزها لقاء اليونان وإسبانيا، وفضيحة مهاجمة حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان بتخطيط من زميلتها ديالو، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف ببداية تطبيق تشافي هيرنانديز لقراراته في برشلونة وانتظار عودة سبعة مصابين، ولقاءات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا للسيدات، وأخبار سوق الانتقالات الشتوي القادم في الدوري الإيطالي، واقتراب ستيفن جيرارد من تدريب أستون فيلا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني والمنتخب اليوناني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ المباراة “ و “ وحده الفوز على اليونان يضمن لنا لعب التأهل لكأس العالم أمام السويد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني ومنتخب اليونان في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت:“ اللعب من أجل التأهل لكأس العالم “ و “ إنريكي : هذا الفريق لعب دائما تحت الضغط ، سنفوز بما تبقى لدينا“.

كما تحدثت عن قرارات تشافي هرنانديز في برشلونة وكتبت :“ تشافي يضع العصا ويشد لاعبيه بالفعل وبإمكانه استعادة سبعة مصابين ”.

الصحيفة اهتمت بفضيحة لاعبات باريس سان جيرمان وكتبت :“ باريس سان جيرمان: فضيحة الهجوم على خيرة حمراوي ”.

الصحيفة اهتمت أيضا بفوز برشلونة للسيدات على هوفينهايم 4-0 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا للسيدات.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة ومطالبة تشافي بالتعاقد مع جناح هجومي وكتبت :“تشافي يرغب في جناح“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا ومنتخب اليونان ضمن تصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ مثل لقاء نهائي بالنسبة لمنتخب إسبانيا ”.

الصحيفة اهتمت بمهاجمة لاعبة باريس سان جيرمان حمراوي بتخطيط من زميلتها في الفريق وكتبت :“ مهاجمة خيرة حمراوي ”.

كما اهتمت بفوز برشلونة للسيدات على هوفنهايم 4-0 في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا للسيدات.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني والمنتخب اليوناني ضمن تصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ النهائي الأول ”.

كما تحدثت عن تصريحات كافو حول فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وكتبت :“ كافو : فينيسيوس جونيور سيصبح أفضل لاعب في العالم ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت :“ داني ألفيس معروض “ و “ بيكيه يطيع تشافي ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على اقتراب أستون فيلا من التعاقد مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد مدربا جديدا وكتبت :“ أستون فيلا يقترب من تعيين ستيفن جيراراد مدربا جديدا خلفا لدين سميث ”.

كما اهتمت بتعيين إيدي هاو رسميا مدربا جديدا لنيوكاسل يونايتد وكتبت :“ هاو في الوقت الراهن ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مهاجمة لاعبة باريس سان جيرمان خيرة الحمراوي بتخطيط من زميلتها أميناتا ديالو وكتبت :“ ذهول ورجفة ”.

كما اهتمت بفوز أولمبيك ليون على بايرن ميونخ 2-1 في دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت :“ هنري تحرر أولمبيك ليون ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي وكتبت :“ الدوري متوقف ،سوق الانتقالات لا “ و “ ألفاريز ليوفنتوس و بيولي حتى 2024 و أونان لإنتر ميلان وأورتيغا لتورينو و تشفيشينكو يطلب تعزيز صفوف جنوة ”.