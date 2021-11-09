بعد الفشل في الصعود لمونديال 2018.. فان غال يثق في تأهل هولندا لكأس العالم 2022

قال لويس فان غال مدرب هولندا إنه يثق في نجاح بلاده في ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن مواجهة الجبل الأسود المقبلة لن تكون سهلة.

وعاد فان غال لخوض ولايته الثالثة في تدريب هولندا وقاد بلاده في خمس مباريات دون خسارة، حيث تعادل مرة واحدة ثم فاز في أربع مباريات، ويتصدر المجموعة السابعة بفارق نقطتين.

وانتهت أول مباراة بعد عودة فان غال بتعادل هولندا 1-1 في ضيافة النرويج، صاحبة المركز الثاني، في سبتمبر أيلول، وسيلعب المنتخبان في روتردام يوم الثلاثاء في ختام مشوار التصفيات.

وستلعب هولندا مع الجبل الأسود خارج الديار يوم السبت في المباراة قبل الأخيرة في المجموعة السابعة بالتصفيات وبعدها ستلاقي النرويج في روتردام يوم الثلاثاء على صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر لكأس العالم 2022، إذ تتصدر المجموعة حاليا بفارق نقطتين عن النرويج.

وقال فان غال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: ”بكل تأكيد التأهل فقط هو المهم وهذا كان الهدف منذ تعييني. لن يحدث الأمر ببساطة لكن من ناحية المبدأ أفترض أننا سنتأهل“.

وأضاف المدرب الذي سجل 17 هدفا أمام تركيا والجبل الأسود ولاتفيا وجبل طارق ”لعبنا بطريقة هجومية واضحة في كل المباريات رغم أن هذا كان ممكنا أمام مثل هؤلاء المنافسين“.

وتابع: ”لكننا كنا نهاجم أيضا أمام النرويج ويمكن متابعة الإحصاءات“.

لكن هولندا تحتاج إلى الفوز خارج أرضها على الجبل الأسود يوم السبت حتى تكون في موقف قوي في المجموعة عند مواجهة النرويج.

وقال فان غال عن لاعبي الجبل الأسود: ”الإمكانات الفردية عالية بين لاعبي المنافس. لا تنسوا أننا كنا الطرف الأقل على أرضنا في أول 20 دقيقة عندما خرجنا بالانتصار في سبتمبر“.

وأضاف: ”بدأنا فقط اللعب بشكل أفضل عندما تحرك الجناحان في المكان المناسب، وبعد ذلك نجحنا في التفوق وحققنا نتيجة جيدة“.

وتولى فان غال المسؤولية بعد رحيل فرانك دي بور عقب خروج المنتخب الهولندي من دور الستة عشر ببطولة أوروبا هذا الصيف.

وفشلت هولندا في التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، لكنها احتلت المركز الثالث في نهائيات البطولة بالبرازيل في 2014.