ما هي المنتخبات التي يمكن أن تتأهل لكأس العالم 2022 خلال الجولة المقبلة؟

يمكن أن تشهد التصفيات التي ستقام حول العالم خلال آخر موعد لمباريات تصفيات المونديال في 2021 تأهل بعض المنتخبات بالفعل للبطولة التي تستضيفها قطر العام المقبل 2022.

وإضافة إلى قطر (البلد المضيف) وألمانيا والدنمارك، فإن ثمانية منتخبات أخرى على الأقل ستضمن مشاركتها في المونديال العام المقبل بنهاية أيام التصفيات يوم الثلاثاء المقبل ويمكن أن يصل الرقم إلى 10 إذا تأهلت البرازيل والأرجنتين.

ومع ذلك، ستستمر تصفيات أفريقيا وآسيا والكونكاكاف حتى مارس/آذار 2022 في نهاية تصفيات هذه القارات الثلاث.

ويتم توزيع الأماكن الخاصة بكأس العالم على النحو التالي:

أفريقيا: 5 مقاعد مباشرة

آسيا: 4 مقاعد مباشرة، إضافة إلى منتخب سيخوض مباراة فاصلة.

أوروبا: 13 مقعدا مباشرا

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (الكونكاكاف) :3 مقاعد مباشرة، إضافة إلى مباراة فاصلة.

أوقيانوسيا: مقعد واحد

أمريكا الجنوبية (الكونميبول): 4 مقاعد مباشرة، إضافة إلى مباراة فاصلة

وعرضت شبكة ESPN التلفزيونية تقريرا عن المنتخبات التي يمكن أن تتأهل إلى نهائيات قطر خلال مباريات التصفيات التي ستقام الأسبوع الحالي والمقبل حول العالم:

أمريكا الجنوبية

تأهل البرازيل لكأس العالم:

تتأهل مباشرة بفوزها على كولومبيا يوم الخميس المقبل حتى في حال عدم فوز أوروغواي على الأرجنتين في اليوم التالي.

تأهل الأرجنتين لكأس العالم:

في حالة إضافة 4 نقاط في الجولتين المقبلتين وخسارة أوروغواي وكولومبيا في الجولتين المقبلتين.

إضافة 6 نقاط في الجولتين المقبلتين وعدم حصد الإكوادور أي نقطة وحصول كولومبيا وأوروغواي على نقطة واحدة كحد أقصى في الجولتين المقبلتين.

أوروبا

المجموعة الأولى: صربيا تتصدر بـ17 نقطة من 7 مباريات، تليها البرتغال (16 نقطة من 6 مباريات).

سيواجه المنتخب البرتغالي إيرلندا يوم الخميس ويخوض مباراة ضد منافسه المباشر صربيا يوم الأحد لمعرفة من سيكون بطل المجموعة وبالتالي سيضمن مكانا مباشرة في قطر.

المجموعة الثانية: السويد تتصدر بـ 15 نقطة وتتقدم على إسبانيا بـ13 نقطة.

إذا فازت السويد على جورجيا يوم الخميس ولم تتغلب إسبانيا على اليونان، فإن المنتخب السويدي يضمن مكانه في كأس العالم ويرسل إسبانيا إلى المباراة الفاصلة.

إذا فازت إسبانيا على اليونان وبغض النظر عن نتيجة السويد، فستخوض إسبانيا والسويد مواجهة مباشرة يوم الأحد لتحديد من سيأخذ التذكرة إلى قطر.

المجموعة الثالثة: تمتلك إيطاليا وسويسرا 14 نقطة (تتصدر إيطاليا بفارق الأهداف).

الفريقان يلتقيان يوم الخميس، بغض النظر عن النتيجة، سيتقرر كل شيء يوم الأحد عندما تسافر إيطاليا لمواجهة أيرلندا الشمالية ، وتستضيف سويسرا بلغاريا.

ومع ذلك من سيفوز يوم الخميس ستكون لديه الأفضلية، تذكر أن ترتيب معايير المقعد المباشر في مجموعات أوروبا هو: فرق الأهداف ثم الأهداف المسجلة والمواجهات المباشرة، في مباراة الذهاب في سويسرا، تعادل بطل أوروبا دون أهداف.

مانشيني يطالب لاعبي إيطاليا بالثبات في المباراة المصيرية أمام سويسرا بتصفيات كأس العالم 2022 https://t.co/qwvst3D0Ir pic.twitter.com/hsu18jzANI — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

المجموعة الرابعة: فرنسا في الصدارة برصيد 12 نقطة تليها أوكرانيا (9) وفنلندا (8) والبوسنة (7).

وتتأهل فرنسا دون الاعتماد على أي نتيجة إذا فازت على كازاخستان يوم السبت المقبل.

وإذا خسرت فرنسا أمام كازاخستان ، فسيتم تحديد كل شيء في الجولة الأخيرة عندما تلتقي فرنسا خارج أرضها مع فنلندا والبوسنة مع أوكرنيا يوم الثلاثاء المقبل.

المجموعة الخامسة: بلجيكا تتصدر بـ17 نقطة من 6 مباريات، تليها جمهورية التشيك (11 نقطة من 7 مباريات) وويلز (11 نقطة من 6 مباريات).

وتتأهل بلجيكا مباشرة إذا تغلبت على إستونيا يوم السبت، يمكنهم أيضًا التأهل من خلال التعادل لكن ذلك سيعتمد على عدم فوز ويلز على بيلاروسيا.

حتى مع تعادل بلجيكا وفوز ويلز يوم السبت، من الصعب رؤية ويلز تتفوق على بلجيكا في مباراتهما يوم الثلاثاء المقبل.

المجموعة السادسة: تأهلت الدنمارك بالفعل بفوزها بالمجموعة برصيد 24 نقطة

المجموعة السابعة: هولندا تتصدر برصيد 19 نقطة تليها النرويج (17) وتركيا (15).

تتأهل هولندا إذا تغلبت على الجبل الأسود وعدم فوز النرويج على لاتفيا، وسيتأهل الهولنديون أيضًا إلى كأس العالم إذا تعادلوا في المباراتين القادمتين، حيث سيواجهون النرويج الثلاثاء المقبل.

وستتأهل النرويج إذا حافظت على فارق النقاط مع هولندا ثم فازت عليها في آخر جولة الثلاثاء المقبل.

وتتأهل تركيا في حال فوزها في آخر مباراتين وفوز هولندا والنرويج بنقطة واحدة فقط في آخر مباراتين. تتأهل تركيا أيضًا إذا فازت في كلتا المباراتين، طالما حصلت هولندا على نقطة واحدة من المباراتين وفوز النرويج بثلاث نقاط على الأكثر من مباراتين أيضا.

المجموعة الثامنة: روسيا تتصدر بـ19 نقطة، تليها كرواتيا (17).

تتأهل روسيا إذا تغلبت على قبرص وخسرت كرواتيا أمام مالطا، أو إذا تعادلت في آخر مباراتين (والتي تشمل مواجهة مباشرة مع كرواتيا)، بشرط ألا تهزم كرواتيا مالطا، قد تخسر روسيا حتى أمام قبرص، لكن لا ينبغي على كرواتيا أن تهزم مالطا وتتعادل في الجولة الأخيرة.

تتأهل كرواتيا إذا تغلبت على مالطا وروسيا أو حتى خسرت أمام مالطا، لكن يجب أن تخسر روسيا المباراتين المقبلتين.

المجموعة التاسعة: تتصدر إنجلترا برصيد 20 نقطة تليها بولندا (17) وألبانيا(15)

وتتأهل إنجلترا، دون الاعتماد على نتائج الآخرين، إذا أحرزت أربع نقاط في آخر مباراتين (أمام ألبانيا وسان مارينو).

تتأهل بولندا إذا حصدت 4 نقاط على الأقل في آخر مباراتين، لكن لا ينبغي أن تضطر إنجلترا للفوز بأكثر من ثلاث نقاط في المباراتين.

ألبانيا بحاجة إلى الفوز في آخر مباراتين وتأمل ألا تسجل بولندا أكثر من 3 نقاط وأن تخسر إنجلترا آخر مباراتين.

المجموعة العاشرة: تأهلت ألمانيا بفوزها بالمجموعة برصيد 21 نقطة