الصحف الرياضية: خطر على منتخب إسبانيا.. ويوفنتوس يتحدى مورينيو

شكل تقديم برشلونة لمدربه الجديد تشافي هيرنانديز وتصريحاته بشأن تصوره للعمل، وتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بالوضعية المالية لريال مدريد وإصابة بول بوغبا في تدريبات المنتخب الفرنسي والمهاجم السويدي ألكسندر إيساك نجم ريال سوسيداد وتعيين إيدي هاو مدربا جديدا لنيوكاسل يونايتد والمطالبة بإقالة أولي جونار سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على السويدي ألكسندر إيساك مهاجم ريال سوسيداد الذي يقود هجوم منتخب بلاده أمام منتخب إسبانيا في لقاء مهم للتأهل لكأس العالم وكتبت :“ إيساك : متصدر الدوري الإسباني وخطر على منتخب إسبانيا ”.

كما اهتمت بتقديم برشلونة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز وكتبت :“ تعاقد جلاكتيكوس ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

سبورت

ركزت الصحيفة على تقديم تشافي هيرنانديز مدربا جديدا لبرشلونة وكتبت :“ تاريخي تشافي “ و “ تشافي : نحن أفضل فريق في العالم والمطالب ضرورية ، هنا لا شيء يستحق سوى الفوز ”.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت :“منتخب إسبانيا يتدرب ويعمل من أجل التأهل لكأس العالم قطر 2022″.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تقديم تشافي هيرنانديز المدرب الجديد لبرشلونة أمام جماهير الكامب نو وكتبت :“تشافي نجم سوبر“.

كما اهتمت بالمنتخب الإسباني الذي يواجه أسبوعا حاسما للتأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ المنتخب الإسباني أمام أسبوع حاسم“.

آس

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز وكتبت: “ تشافي.. علينا أن نضع النظام“.

كما اهتمت الصحيفة بريال مدريد ووضعيته المالية وكتبت :“ ريال مدريد يخرج الحسابات ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على سفر المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير للنرويج لقضاء عطلة في وقت تتزايد فيه المطالب بإقالته من مانشستر يونايتد وكتبت :“أولي جونار سولشاير سافر أمس للنرويج في الوقت الذي طالب فيه ريو فيرديناند مانشستر يونايتد بإقالته فورا“.

كما اهتمت الصحيفة بتعيين نيوكاسل إيدي هاو مدربا جديد للفريق وكتبت :“ إيدي هاو في نيوكاسل ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وضعية فريق أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي وكتبت :“ مشوش ”.

كما اهتمت بإصابة بول بوغبا في تدريبات المنتخب الفرنسي وكتبت :“ بول بوغبا يغادر منتخب فرنسا ويغيب عن اللقاءات القادمة واستدعاء فيرتو“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع حول لقب الدوري الإيطالي وكتبت :“ دائرة لقب الدوري الإيطالي “ و “ تصادم مباشر بين الأسماء الكبيرة، نابولي أمام ميلان وسيموني إنزاغي خلفهم ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء المنتخب الإيطالي والمنتخب السويسري الحاسم للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ ضد سويسرا ، هناك إيطاليا سوبر ”.

كما اهتمت بعودة تشافي هيرنانديز لبرشلونة مدربا وكتبت :“ برشلونة – تشافي : عودة نجم ”.

الصحيفة تحدثت عن روما وكتبت :“ فراندكين يحمي مورينيو ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع يوفنتوس وروما وكتبت :“ يوفنتوس يتحدى مورينيو ”.

كما تحدثت عن تعيين الأوكراني أندري تشيفشينكو مدربا لجنوة وكتبت :“ تشيفشينكو لعمل جنوة حلم ”.

الصحيفة اهتمت بعودة تشافي هيرنانديز لبرشلونة كمدرب.