هل انتهى شهر العسل بين مورينيو وروما؟

انتهى شهر العسل بين جوزيه مورينيو وروما بعد الخسارة الصادمة 3/2 من فينيزيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد، ليدخل نادي العاصمة في أزمة، وكرر المدرب البرتغالي شكاوى مألوفة.

واستمتع مورينيو بانطلاقة قوية في روما بالفوز في ست مباريات متتالية بجميع المسابقات، لكن منذ تراجع الأداء انتقد المدرب (58 عاما) لاعبيه وانتقالات روما والحكام.

With Kjetil Knutsen's price massively dropping to become the next Norwich City manager here's his side smashing 6 past Jose Mourinho's Roma #ncfc pic.twitter.com/1vCw8LqB8Z

— Canary Cast (@CastCanary) November 8, 2021