القلق انتاب زملاءه.. فريق جنوب أفريقي يفسخ عقد مهاجم بسبب "سوء الحظ"

أفادت تقارير صحيفة من جنوب أفريقيا بأن نادي تي.إس غالاكسي صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز في جنوب أفريقيا فسخ عقد مهاجمه الغاني محمد أنس لسبب غريب للغاية.

وانضم أنس البالغ عمره 26 عاما إلى غالاكسي من بلاك ليوباردز في بداية الموسم الحالي 2021-2022 لمدة عامين مبدئيا لكن أشارت تقارير صحفية من جنوب أفريقيا إلى أن غالاكسي فسخ عقد مهاجمه.

ووفقًا لمصدر تحدث لموقع The Citizen الجنوب أفريقي لم يتم فسخ عقد أنس بناءً على أسباب فنية ولكن لأسباب بعيدة تماما عن الملعب. وأكد المصدر أن بعض لاعبي الفريق أعربوا عن قلقهم من سوء حظ أنس ونقل هذا الحظ التعس إلى الفريق بأكمله.

🇬🇭Mohammed Anas’ contract with 🇿🇦TS Galaxy has been terminated

His colleague players at TS Galaxy complained about the player bringing “Bad Luck” to the team

The Ghanaian striker has since been released by the club

😫 pic.twitter.com/0e0AnqiO0Y

— Yaw Ampofo Jr (@Yaw_Ampofo_) November 8, 2021