القلق انتاب زملاءه.. فريق جنوب أفريقي يفسخ عقد مهاجم بسبب "سوء الحظ"

أفادت تقارير صحيفة من جنوب أفريقيا بأن نادي تي.إس غالاكسي صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز في جنوب أفريقيا فسخ عقد مهاجمه الغاني محمد أنس لسبب غريب للغاية.

وانضم أنس البالغ عمره 26 عاما إلى غالاكسي من بلاك ليوباردز في بداية الموسم الحالي 2021-2022 لمدة عامين مبدئيا لكن أشارت تقارير صحفية من جنوب أفريقيا إلى أن غالاكسي فسخ عقد مهاجمه.

ووفقًا لمصدر تحدث لموقع The Citizen الجنوب أفريقي لم يتم فسخ عقد أنس بناءً على أسباب فنية ولكن لأسباب بعيدة تماما عن الملعب. وأكد المصدر أن بعض لاعبي الفريق أعربوا عن قلقهم من سوء حظ أنس ونقل هذا الحظ التعس إلى الفريق بأكمله.

🇬🇭Mohammed Anas’ contract with 🇿🇦TS Galaxy has been terminated His colleague players at TS Galaxy complained about the player bringing “Bad Luck” to the team The Ghanaian striker has since been released by the club 😫 pic.twitter.com/0e0AnqiO0Y — Yaw Ampofo Jr (@Yaw_Ampofo_) November 8, 2021

وأضاف المصدر ”كل فريق لعب له هنا (في جنوب أفريقيا) إما أن يتفادى الهبوط بفارق ضئيل وإما أن يهبط، لقد كان في ماريتسبورغ ونجا من الهبوط في ذلك الموسم، كان في فري ستيت ستارز عندما هبط وحدث الشيء نفسه في بولوكواني سيتي.

”الموسم الماضي كان مع بلاك ليوباردز وحدث الشيء نفسه، كان اللاعبون قلقين من أنهم يحاولون بذل أقصى ما يستطيعون لكن النتائج لا تأتي على قدر المجهود المبذول“.

وقال المصدر إن النادي فسخ عقد المهاجم الغاني بهدوء الأسبوع الماضي.

وفي غضون ذلك، خسر جالاكسي 2-1 أمام سوبرسبورت يونايتد خارج ملعبه يوم الجمعة الماضي، أي بعد رحيل أنس، بعد أن تقدم في الدقيقة 63 عن طريق مثوبيسي منغوميزولو وقد سجل سيفو مبولي هدف الفوز لسبورسبورت بعد أن تعادل ثامسانكا غابوزا.

ويحتل تي.إس غالاكسي المركز قبل الأخير بين 16 أفريقيا برصيد خمس نقاط من عشر مباريات وحقق انتصارا واحدا، بينما خسر عشر مباريات.

وكان أنس قد انضم للنادي بتفاؤل كبير ، معتقدًا أن مساعد المدرب السابق للنادي شون بارتليت كان المرشد المثالي لمساعدته في التألق لكن كلاهما غادر النادي الآن.

وكان أنس قد ضمن سبع صفقات جديدة أبرمها غالاكسي قبل بداية الموسم، خاصة أنه قدم موسمًا جيدًا في دوري الدرجة الأولى في جنوب أفريقيا الموسم الماضي حيث سجل هدفين في 18 مباراة مع ليوباردز.

وغالاكسي كان النادي الخامس لأنس منذ وصوله إلى جنوب أفريقيا قادما من إسواتيني في أغسطس/آب 2014 بعد لعب مانزيني واندرز و مبابان سوالوز في إسواتيني.

وقد قضى فترات مع ماريتسبورغ يونايتد وفري ستيت ستارز وبولوكواني سيتي قبل أن ينضم إلى ليوباردز في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.