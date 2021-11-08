مانشيني يطالب لاعبي إيطاليا بالثبات في المباراة المصيرية أمام سويسرا بتصفيات كأس العالم 2022

قال روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، اليوم الإثنين، إن منتخب بلاده يجب أن يواصل التحلي بالثبات خلال الاستعداد لمواجهة مصيرية أمام سويسرا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، يوم الجمعة، لكنه سيفتقد جهود لورينزو بيليغريني ونيكولو زانيولو للإصابة.

ويتساوى منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع سويسرا برصيد 14 نقطة في قمة المجموعة الثالثة، لكن فريق مانشيني يتصدر بفارق الأهداف قبل المواجهة في الاستاد الأولمبي في روما.

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ويتأهل متصدرو المجموعات إلى نهائيات قطر 2022 مباشرة، ومع تبقي جولة واحدة سيكون الحسم في روما بعد تعادل المنتخبين دون أهداف في بازل في سبتمبر أيلول الماضي.

ويخوض أصحاب المركز الثاني الملحق، وهو ما تخشاه إيطاليا عقب خسارة محرجة أمام السويد في ملحق تصفيات كأس العالم 2018.

وأبلغ مانشيني مؤتمرا صحفيا ”يجب أن نحافظ على الثبات خلال الاستعداد لهذه المباراة المهمة“.

وأضاف ”المباريات ضد سويسرا صعبة دائما وإذا لعبنا بنفس أداء المباراة الأولى يمكننا تحقيق نتيجة رائعة، لكنني أؤمن بإمكانية تقديم أداء أفضل، ستكون مباراة مهمة لذا لا يمكن الاستعداد لها بتوتر“.

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وكشف مانشيني أن بيليغريني وزانيولو عادا إلى المنزل من معسكر المنتخب بسبب مشاكل بدنية، بينما سيخضع لاعب الوسط نيكولو باريلا للفحص بعد تعرضه لكدمة.

وتضم تشكيلة إيطاليا معظم اللاعبين الفائزين بلقب بطولة أوروبا 2020 في يوليو تموز الماضي، بينما استدعى مانشيني لاعب وسط تورينو توماسو بوبيغا لأول مرة.

وتابع المدرب ”يستحق بوبيغا الوجود هنا بعدما ارتقى في كل درجات المنتخب وأبلى بلاء حسنا ويتمتع بقدرات هائلة، كما أنه شاب وذكي ومتميز بدنيا وخططيا ويملك قدما يسرى جيدة“.

ومنذ فوزه ببطولة أمم أوروبا 2020 في يوليو الماضي، تعادل المنتخب الإيطالي 1/1 مع بلغاريا ثم 0/0 مع سويسرا ثم فاز 5/0 على ليتوانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، ثم خسر 1/2 أمام إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وفاز 2/1 على بلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفاز المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 4 مرات، أعوام 1934، و1938، و1982، و2006، لكنه ودع من الدور الأول في مونديال 1010 و2014، ولم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.