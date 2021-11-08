رئيس ماينز: إقامة دوري السوبر الأوروبي مسألة وقت فقط

قال ستيفان هوفمان، رئيس نادي ماينز الألماني، إنه مقتنع أن إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي مسألة وقت فقط.

وفي أبريل الماضي أعلن مسؤولو 12 ناديا أوروبيا تشكيل بطولة السوبر الأوروبي، والأندية هي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وميلان، ويوفنتوس، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتوتنهام، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وآرسنال، على أن يتم دعوة 3 أندية أخرى.

أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس: أتحدى أي شخص مقتنع بالنظام الحالي لكرة القدم https://t.co/mazTdjIfEN pic.twitter.com/hSZL7UmRVJ — إرم سبورت (@EremSports) October 29, 2021

لكن البطولة فشلت وانسحبت الأندية تباعا رغم تمسك ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في إقامة البطولة، ووافقت الأندية الإنجليزية المنسحبة على دفع إجمالي 22 مليون جنيه إسترليني (30.32 مليون دولار) إلى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تعبيرا عن ”النوايا الحسنة“.

ورغم أن ناديه ليس له علاقة بالبطولة إلا أن هوفمان رئيس ماينز قال في تصريحات لصحيفة ”كيكر“ الألمانية ”في وقت ما، ربما يهتم السوق بهذا الأمر.. وبعدها ستأتي بطولة دوري السوبر الأوروبي، وحينها ستشارك فيها الأندية الراغبة في انطلاق البطولة“.

وأضاف ”بعدها سيقرر المشجع، والمستهلك في منزله: هل أود مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة للمرة العاشرة أو لا؟“.

رسميا.. عودة المنسحبين من دوري السوبر إلى رابطة الأندية الأوروبية https://t.co/7tla5PVl6f pic.twitter.com/PsSBAJ2BZN — إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2021

وأوضح هوفمان أنه إذا كان هناك الملايين يشاهدون ”فلن نوقف سريان الأمور، هكذا ستكون الأمور“.

وأكد هوفمان أنه شخصيا يشاهد فقط بعض المباريات في دوري أبطال أوروبا، ولا يشاهد أي مباراة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وقال ”الأمر كله يقوده المال فقط، والانجذاب للمنافسات يتأثر“.

انتقاد صريح

والشهر الماضي وجه أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس انتقادا صريحا لنظام كرة القدم الحالي وقال إنه ”يتحدى أي شخص“ يرى أن نظام كرة القدم للمحترفين مقنع لذا طالب مجددا بالإصلاح.

وأضاف ”بعيدا عن النتائج أتحدى أي شخص يقول إن النظام الاحترافي الحالي لكرة القدم يعتبر مرضيا“.

لابورتا: دوري السوبر الأوروبي مازال حيا.. والأندية الإنجليزية خافت من اليويفا https://t.co/Aa3oobHePX pic.twitter.com/Px9aMdHBKm — إرم سبورت (@EremSports) June 20, 2021

وتابع آنييلي ”ما يدهشني هو تجنب أي مقترح للإصلاح سواء في المسابقات أو الإدارة أو الانتقالات، وخلال عشر سنوات ساهمت في تغيير النظام“.

وتابع رئيس يوفنتوس ”ولادة دوري السوبر الأوروبي كانت بمثابة إدراك، ليس من قبل 3، بل من قبل 12 ناديا، لحقيقة أن الهيكل الذي تقوم عليه كرة القدم يرفض أي تغيير“.

وكان اليويفا ألغى الإجراءات الانضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بعد أن أقرت محكمة في مدريد أن الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يعاقب الأندية المتمردة.