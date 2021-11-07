بوادر أزمة بين باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين بسبب ميسي

اعترض باريس سان جيرمان الفرنسي على دعوة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للقائد ليونيل ميسي مهاجم النادي الباريسي للانضمام لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم الشهر الحالي رغم إصابته التي ابعدته عن مباريات فريقه الأخيرة.

وغاب ميسي عن الفوز 3-2 خارج أرضه على بوردو يوم السبت بسبب الإصابة، لكن المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قال إن مواطنه قد يشارك مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم الشهر الحالي.

وقال النادي إن ميسي البالغ عمره 34 عاما، الذي انضم من برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة، لا يزال يتعافى من ألم في ”ركبته وعضلات الفخذ الخلفية“ وقد غاب أيضا عن التعادل 2-2 مع رازن بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

لكن رغم تصريحات بوكيتينو إلا أن دعوة الاتحاد الأرجنتيني لميسي لم ترق لباريس سان جيرمان والتي سيواجه خلالها أبطال العالم مرتين منتخبي أوروغواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2020 في قطر.

ونقلت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية عن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان قوله ”نحن لا نوافق على السماح للاعب بالذهاب لمنتخب بلاده بالنسبة لنا فهو ليس في حالة بدنية جيدة وفي مرحلة إعادة التأهيل. هذا ليس منطقيًا، وهذه الأنواع من المواقف تستحق اتفاقًا جيدا مع الاتحاد الدولي (الفيفا)“.

ولم يستعد ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين ميسي فقط من سان جيرمان بل استدعى أيضا لياندرو باريديس الذي لا يشارك مع ناديه من فترة وتحديدا منذ آخر فترة توقف.

وستنتقل الأرجنتين لمواجهة أوروغواي في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي قبل استضافة البرازيل بعدها بأربعة أيام، حيث تتأخر بطلة العالم 1978 و1986 صاحبة المركز الثاني بفارق ست نقاط عن البرازيل المتصدرة.

صور للمشجع الذي اقتحم الملعب خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا وأوقف هجمة كان بطلها #ميسي لتحية الأخير.#إرم_سبورت pic.twitter.com/o5xMWcQTXI — إرم سبورت (@EremSports) October 25, 2021

وخاض ميسي بداية محبطة لمسيرته مع باريس سان جيرمان، حيث شارك في ثماني مباريات فقط في كافة المسابقات.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل أسوأبداية له في ”دوري درجة أولى“ منذ أكثر من 16 عامًا، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما فقط.

ورغم أن ميسي سجل 3 أهداف ببطولة دوري أبطال أوروبا بقميص النادي الباريسي، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال 4 مباريات خاضها بالدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 34 نقطة من 13 مباراة، متقدما بفارق عشر نقاط كاملة عن نيس صاحب المركز الثاني.