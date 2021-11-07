ترتيب الدوري الإيطالي: التعادل يسيطر على ديربي الغضب بين ميلان وإنتر.. ونابولي يتمسك بالصدارة

انتهى ديربي مدينة ميلانو بين القطبين ميلان وإنتر بتعادلهما 1-1 يوم الاحد في ابرز مباريات المرحلة الثانية عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

والتعادل هو الاول لميلان بعد سلسلة من 7 انتصارات توالياً في الدوري وتحديداً منذ تعادله مع يوفنتوس 1-1 في 19 سبتمبر. لكنه في المقابل، يعاني في دوري أبطال أوروبا بعد ان حصد منتصف الاسبوع نقطته الأولى بتعادله مع بورتو البرتغالي وذلك بعد ثلاث هزائم توالياً.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر عندما ارتكب لاعب الوسط الغاني فرانك كيسي خطأ ضد التركي هاكان تشالهانوغلو فسددها الاخير بنجاح مانحاً التقدم لفريقه (8).

لكن ميلان أدرك التعادل بالنيران الصديقة عندما رفع ساندرو تونالي من ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة حاول المدافع الهولندي ستيفان دي فري تشتيت الكرة وسط ضغط من مدافع ميلان فيكايو توموري فسجل خطأ في شباك حارس مرماه السلوفيني سمير هندانوفيتش (17).

لكن الاثارة لم تتوقف لأن الحكم احتسب ركلة جزاء جديدة لإنتر انبرى لها الارجنتيني لاوتارو مارتينيس هذه المرة لكن حارس ميلان سيبريان تاتاروسانو تصدى لها ببراعة (27).

ورفع ميلان رصيده الى 32 نقطة متفوقاً بفارق الاهداف عن نابولي الذي سقط في فخ التعادل على أرضه مع فيرونا 1-1 ايضا.

أما إنتر فبقي ثالثاً بفارق 7 نقاط عن المتصدرين.

نهاية #ديربي_الغضب بين #ميلان_إنتر_ميلان بالتعادل الإيجابي 1/1#ميلان رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب #الدوري_الإيطالي خلف #نابولي المتصدر بنفس الرصيد ولكنه يتقدم بفارق الأهداف

#إنتر_ميلان وصل إلى 25 نقطة في المركز الثالث#derbydellamadonnina

#ميلان_انتر pic.twitter.com/mWoJ7PgmCC — إرم سبورت (@EremSports) November 7, 2021

نابولي المتصدر يتعثر بالتعادل مع فيرونا وسيميوني يهز الشباك مجددا

في المباراة السابقة أهدر نابولي نقاطا للمرة الثانية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله 1-1 على أرضه مع إيلاس فيرونا اليوم الأحد، لكنه ابتعد مؤقتا بنقطة واحدة في الصدارة.

وحقق فيرونا نتيجة رائعة أخرى أمام منافس كبير، وواصل جيوفاني سيميوني تسجيل الأهداف وأحرز الهدف الافتتاحي في الدقيقة 13.

وهز المهاجم الأرجنتيني الشباك للمرة التاسعة في آخر سبع مباريات في الدوري، بعد أن أحرز ستة أهداف خلال انتصارين صادمين على لاتسيو ويوفنتوس.

واحتاج نابولي إلى خمس دقائق ليدرك التعادل بتسديدة منخفضة من جيوفاني دي لورينتسو، كما سدد فيكتور أوسيمن ولورينتسو إنسيني في القائم مع فريق سباليتي.

وأنهى فيرونا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد البديلين دانييل بيسا ونيكولا كالينيتش لحصول كل منهما على الإنذار الثاني في اللحظات الأخيرة، لكنه صمد ليحصد نقطة تركته في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وحافظ فريق المدرب لوتشيانو سباليتي على مسيرته الخالية من الهزائم ليرفع رصيده إلى 32 نقطة.

وفي روما، فاز لاتسيو 3-صفر بسهولة على سالرنيتانا صاحب المركز قبل الأخير ليتجاوز روما غريمه في المدينة إلى المركز الخامس.

ومنح هدفان من تشيرو إيموبيلي وبيدرو رودريجيز فريق المدرب ماوريتسيو ساري تقدما مريحا قبل الاستراحة، وأضاف لويس ألبرتو هدفا ثالثا بعد أن سدد سالرنيتانا مرتين في إطار المرمى.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وضع أودينيزي حدا لثماني مباريات بدون انتصارات عندما عوض تأخره ليهزم ساسولو 3-2، وهي نتيجة قادته إلى المركز 14 متساويا في رصيد 14 نقطة مع منافسه.

واستمرت متاعب سامبدوريا بهزيمته 2-1 بملعبه أمام بولونيا صاحب المركز التاسع، ليصبح فريق المدرب روبرتو دافيرسا في المركز 18 بعد خسارته الثالثة على التوالي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: