لاتسيو يطلب من أمازون برايم حذف مشهد يصفه بالفاشي من مسلسل مارادونا

انتقد لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم صانعي مسلسل ”مارادونا: بليسد دريم“ أو (مارادونا: الحلم المبارك) على منصة أمازون برايم بسبب مشهد يُصنف فيه نادي العاصمة على أنه فاشي، وطلب حذفه.

ويعرض المسلسل، الذي يدور حول حياة لاعب نابولي والأرجنتين الكبير السابق، مشهدا تقول فيه شخصية دييغو مارادونا ”هؤلاء الفاشيون يريدون إذلالنا“، في إشارة إلى لاتسيو.

وقال لاتسيو في موقعه على الإنترنت: ”الإشارة إلى الفاشية هي أكثر كراهية لأنها بكل وضوح بقصد التشهير“.

وأضاف: ”لقد نجح في تحقيق النتيجة غير العادية المتمثلة في إهانة قاعدة جماهيرية وناد بأكمله، والابتعاد عن الواقع وأيضا عن أفكار مارادونا نفسه، الذي أظهر في مناسبات عديدة أنه كان صديق لاتسيو“.

وطلب لاتسيو من أمازون برايم حذف المشهد ”غير المحتمل بقدر ما هو مؤلم“ لأنه ”يفتقر إلى الاحترام لمشجعي لاتسيو وذكرى بطل عظيم“.

وتملك مجموعة من جماهير لاتسيو تاريخا من التطرف اليميني.

لاتسيو ينتقد الأسباب "المهينة" لمنع جماهيره من السفر لمواجهة مارسيليا في الدوري الأوروبي https://t.co/sW9SopEuVp pic.twitter.com/M91d16jClo — إرم سبورت (@EremSports) November 1, 2021

وتم تغريم النادي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وأغلقت أجزاء من ملعبه لمباراة واحدة في أكتوبر تشرين الأول 2019 بعد ضبط مجموعة من المشجعين وهم يؤدون التحية الفاشية خلال مباراة في الدوري الأوروبي ضد رين الفرنسي.

ويحتل لاتسيو المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي وحصد الفريق 21 نقطة من 12 مباراة، وحقق لاتسيو 6 انتصارات في حين تعادل ثلاث مرات وخسر في ثلاث أيضا.

أما في الدوري الأوروبي فقد حصد لاتسيو 5 نقاط من أول 4 جولات، حيث فاز مرة وتعادل مرتين وخسر مرة.

بسبب مزحته الغريبة.. لويز فيليبي يطرد ويخرج باكيا في مباراة لاتسيو وإنتر ميلان (فيديو) https://t.co/HGTKgPwwWF pic.twitter.com/1D0ZShyIL1 — إرم سبورت (@EremSports) October 16, 2021

إهانة غير مبررة

وقبل أيام قال لاتسيو إنه ”لا يمكنه قبول إهانة غير مبررة“ لقاعدته الجماهيرية بالكامل“ عقب منع وزارة الداخلية الفرنسية جماهير النادي الإيطالي من السفر لحضور مباراة الفريق في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام أولمبيك مارسيليا بسبب مخاوف من العنف وهتافات فاشية.

ومنعت وزارة الداخلية الفرنسية ”أي شخص يدعي أنه من جماهير لاتسيو أو يتصرف على هذا النحو“ من السفر إلى مارسيليا.

واستشهدت الوزارة ”بالسلوك العنيف لبعض الجماهير بطريقة متكررة حول الملاعب وفي مراكز المدينة“ وكذلك ”الهتافات الفاشية المتكررة والتحية النازية“.

وقال لاتسيو في بيان إن قرار منع الجماهير من السفر ”لم يكن مفاجأة“ بعد منع جماهير مارسيليا من السفر إلى إيطاليا، لكنه رد بقوة على تعليقات وزارة الداخلية الفرنسية.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 2/2.