أياكس يتوصل لاتفاق مع عائلة عبدالحق نوري

أفادت وسائل إعلام أن إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي، توصلت إلى اتفاق مع عائلة عبدالحق نوري.

ووفقا لشبكة ”beINSPORTS“ فإن أياكس توصل إلى اتفاق مع عائلة عبدالحق نوري، يمنح بمقتضاه النادي مبلغا ماليا للعائلة لتعويض الضرر الذي تسببت فيه بسقوطه خلال مباراة ودية صيف عام 2017 ودخوله في غيبوبة.

ولم تكشف الشبكة المزيد من التفاصيل عن اتفاق أياكس مع عائلة عبدالحق نوري، لكن صحيفة ”dutchnews“ الهولندية قالت إن المبلغ سيغطي تكلفة رعاية عبدالحق نوري وخسائره المحتملة كلاعب محترف والأضرار غير المادية التي لحقت به، لكن قيمة الصفقة ستبقى سرية.

وكان عبدالحق نوري، الذي يبلغ حاليا 24 عاما، قد تعرض للإصابة بالسكتة الدماغية خلال مباراة ودية لأياكس مع فيردر بريمن الألماني في النمسا عام 2017.

وعمل الطاقم الطبي لأياكس وفيردر بريمن على إسعاف عبدالحق نوري على مدار نحو 30 دقيقة بعد سقوطه، قبل أن يتم نقل اللاعب عبر طائرة مروحية إلى المستشفى، حيث أُلغيت المباراة بسبب حالة الصدمة التي سيطرت على اللاعبين.

وفي عام 2018 اعترف مسؤولو أياكس بإهمالهم في الرعاية الطبية المقدمة لعبدالحق نوري، كما نقلت صحيفة ”ديلي ستار“ الإنجليزية عن أدوين فان دير سار، مدير أياكس في وقت سابق، قوله إنه لو نال عبدالحق نوري اهتماما ورعاية أفضل، لربما كان بإمكانه الخروج من أزمته في حال أفضل.

وفي 2020 أكد شقيق عبدالحق، استفاقة شقيقه من الغيبوبة، وقدرته على التواصل مع عائلته بعد عودته إلى المنزل، بعد 3 سنوات من الحادثة.

وقال عبدالرحيم نوري إن عبدالحق تحسن بشكل ملحوظ من إصابته الخطيرة العام 2017، وأكد أنه أصبح يأكل ويغفو ويستيقظ، ولكنه ما زال طريح الفراش، وأوضح: ”إنه يعتمد علينا كليا، ستكون لحظات التواصل فيما بعد هي الأفضل“.

Ajax fans and players gathered at Abdelhak Nouri's family home to show their support for the young midfielder who collapsed a week ago👏👏👏👏 pic.twitter.com/eFrxdySbnX

— Deals Deals Deals (@giftidea01) July 17, 2017