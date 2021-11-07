رسميا.. أندري شيفتشينكو يتولى تدريب جنوة الإيطالي

أعلن نادي جنوة الإيطالي، رسميا، اليوم الأحد، تعيين الأوكراني أندري شيفتشينكو، مدربا جديدا له.

وقال جنوة في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أندري شيفتشينكو هو مدرب جنوة الجديد، مرحبا بك“.

وأوضح النادي الإيطالي أنه توصل إلى اتفاق مع أندري شيفتشينكو على أن يقود الفريق حتى 30 يونيو 2024.

وأضاف جنوة: ”بصفته لاعب كرة قدم سابقا، فاز أندري شيفتشينكو بجائزة الكرة الذهبية في عام 2004، ودوري أبطال أوروبا في عام 2003، وقاد منتخب بلاده أوكرانيا إلى دور الـ8 في يورو 2020.

وأتم: ”يرحب جنوة بحرارة بالمدرب أندري شيفتشينكو، ونتمنى له وظيفة مثمرة على رأس أقدم ناد في إيطاليا“.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021

من جهته، شارك أندري شيفتشينكو بيان جنوة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، وكتب: ”انطلاق هذه المغامرة الجديدة لإعادة جنوة إلى تاريخها العظيم“.

ويحتل جنوة المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي، وحصد 9 نقاط فقط من 12 مباراة، ويتقدم بـثلاث نقاط فقط على كالياري صاحب المركز الأخير في ترتيب الكالتشيو.

مسيرة لاعب مميز

وتدرج شيفتشينكو، البالغ من العمر 45 عاما، في صفوف دينامو كييف، حتى وصل للفريق الأول عام 1994، ومنه انتقل إلى ميلان صيف عام 1999، وظل معه حتى صيف 2006، حيث انتقل إلى تشيلسي مقابل 43 مليون يورو.

لكن شيفتشينكو لم يحقق النجاح المتوقع مع البلوز، فعاد معارا إلى ميلان صيف 2008 لمدة موسم قبل أن يعود إلى تشيلسي ومنه إلى دينامو كييف صيف 2009، حيث اعتزل مع النادي الأوكراني صيف 2012.

ومع ميلان حقق شيفتشينكو لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2002/2003، ولقبا في الدوري الإيطالي، ولقبا في كل من كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الأوروبي.

ومع تشيلسي حصد شيفتشينكو لقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، علما أنه حصل على جائزة الهداف في دوري أبطال أوروبا مواسم: 1998/1999، 2000/2001، 2005/2006، وهداف الدوري الإيطالي موسم 1999/2000، و2003/2004.

كما اختير شيفتشينكو أفضل لاعب في العام في أوكرانيا 6 مرات بين 1997 و2005.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن شيفتشينكو سجل 175 هدفا وصنع 45 في 322 مباراة مع ميلان، في حين سجل 53 هدفا وصنع 20 في 114 مباراة مع تشيلسي، بينما سجل 22 هدفا وصنع 11 في 77 مباراة مع دينامو كييف.

ومع منتخب أوكرانيا شارك شيفتشينكو في 111 مباراة، سجل فيها 48 هدفا.