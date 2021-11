رسميا.. أندري شيفتشينكو يتولى تدريب جنوة الإيطالي

أعلن نادي جنوة الإيطالي، رسميا، اليوم الأحد، تعيين الأوكراني أندري شيفتشينكو، مدربا جديدا له.

وقال جنوة في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أندري شيفتشينكو هو مدرب جنوة الجديد، مرحبا بك“.

🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.

وأوضح النادي الإيطالي أنه توصل إلى اتفاق مع أندري شيفتشينكو على أن يقود الفريق حتى 30 يونيو 2024.

وأضاف جنوة: ”بصفته لاعب كرة قدم سابقا، فاز أندري شيفتشينكو بجائزة الكرة الذهبية في عام 2004، ودوري أبطال أوروبا في عام 2003، وقاد منتخب بلاده أوكرانيا إلى دور الـ8 في يورو 2020.

وأتم: ”يرحب جنوة بحرارة بالمدرب أندري شيفتشينكو، ونتمنى له وظيفة مثمرة على رأس أقدم ناد في إيطاليا“.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA

Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021