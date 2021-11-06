الصحف الرياضية: نهاية مسلسل تشافي.. ديربي متوحش.. وفرصة جديدة لهازارد (صور)

شكلت أبرز مباريات السبت في الدوريات الأوروبية وأهمها ديربي مانشستر في إنجلترا ومواجهة ريال مدريد ورايو فاليكانو وسفر برشلونة لمواجهة سيلتا فيغو في إسبانيا ومباراة يوفنتوس وفيورنتينا في إيطاليا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتطورات تعاقد برشلونة مع تشافي هيرنانديز لخلافة رونالد كومان وقائمة المنتخب الإسباني وتجديد إنتر ميلانو عقد لاعب وسطه نيكولو باريلا.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة مع تشافي هيرنانديز مدربا جديدا وكتبت: ”انتهى المسلسل: تشافي إلى برشلونة“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني وكتبت: ”فرصة جديدة لإيدين هازارد“.

وتحدثت عن لقاء سيلتا فيغو وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”سيرجي بارخوان يرغب في المغادرة مع الفوز الثاني على التوالي“.

الصحيفة اهتمت بقائمة المنتخب الإسباني التي أعلنها المدرب لويس إنريكي وكتبت: ”دخول داني كارفاخال وخروج ماركوس ألونسو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة مع تشافي هيرنانديز مدربا جديدا للفريق وكتبت: ”تم التعاقد، تشافي هو المدرب الجديد لبرشلونة“.

كما تحدثت عن لقاء سيلتا فيغو وبرشلونة وكتبت: ”سيرجي يرغب في مغادرة برشلونة بالفوز“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني وكتبت: ”فاليكانو يضع ريال مدريد في الاختبار بسانتياغو بيرنابيو“.

الصحيفة اهتمت بقائمة المنتخب الإسباني وكتبت: ”لويس إنريكي يعيد أنسو فاتي وكارفاخال“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد بجاره الصغير رايو فاليكانو في الدوري الإسباني وكتبت: ”ديربي متوحش“.

كما تحدثت عن تعاقد برشلونة مع تشافي هيرنانديز مدربا جديدا وكتبت: ”تشافي يعود لمنزله“، قبل لقاء برشلونة أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

الصحيفة اهتمت بعودة داني كارفاخال للائحة المنتخب الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد يعود لمنتخب إسبانيا“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”مانشستر يونايتد سيكون دائما أكبر من مانشستر سيتي“.

كما اهتمت بدعم هاري كين للمدرب الجديد لتوتنهام الإيطالي أنطونيو كونتي وكتبت: ”هاري كين مدفوع فعلا من كونتي“.

كما اهتمت بفوز ساوثهامبتون على أستون فيلا 1/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”ساوثهامبتون أقوياء جدا للأسف لأستون فيلا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز لانس الكبير على تروا 4/0 في الدوري الفرنسي وكتبت: ”مهرجان لانس“.

كما اهتمت بأوليفييه جيرو مهاجم ميلان المبعد من المنتخب الفرنسي وكتبت: ”أوليفييه جيرو : كان يعجبني أن يتم تحذيري“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي وكتبت: ”آليغري الآن كل شيء على دوري الأبطال“.

الصحيفة اهتمت بميلان وكتبت: ”تونالي: ميلان لك للأبد“.

كما اهتمت بتجديد إنتر ميلان عقد نجم وسطه نيكولو باريلا وكتبت: ”باريلا حتى 2026، إنتر ميلان آمن“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم نجم فيورنتينا فلاهوفيتش وكتبت: ”فلاهوفيتش – يوفنتوس: نتكلم“.

كما اهتمت بفريق تورينو وحماس جماهيره وكتبت: ”حماس تورينو“.

الصحيفة اهتمت بتجديد إنتر ميلان عقد لاعب وسطه الدولي الإيطالي نيكولو باريلا وكتبت: ”باريلا في إنتر ميلان حتى 2026“.