تصفيات كأس العالم: فوز إيطاليا وألمانيا وإسبانيا.. وتعادل مخيب لإنجلترا

عزز منتخب إيطاليا رقمه القياسي كأكثر المنتخبات في تاريخ كرة القدم تفاديًا للخسارة في مباريات متتالية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 5 – صفر على ضيفه منتخب ليتوانيا، يوم الأربعاء، في الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل، والتي شهدت أيضًا تعادل سويسرا مع مضيفتها أيرلندا الشمالية دون أهداف.

وحافظ منتخب إيطاليا، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين بتعادله مع بلغاريا وسويسرا، على صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة من 6 مباريات.

واحتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 لقاءات فقط، في حين تواجد منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الثالث بخمس نقاط من 4 مباريات أيضًا، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب بلغاريا، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد من 5 لقاءات، وتذيلت ليتوانيا الترتيب بلا نقاط بعد خسارتها في جميع مبارياتها الخمس الأولى.

وكان منتخب إيطاليا، الذي تفادى اليوم الخسارة للمباراة الـ37 على التوالي في مختلف المسابقات، حطم الرقم القياسي لأكثر المنتخبات تجنبًا للهزيمة في مباريات متتالية، الذي كان مسجلًا باسم منتخبي البرازيل وإسبانيا برصيد 35 مباراة متتالية، وذلك عقب تعادله دون أهداف مع مضيفه منتخب سويسرا، يوم الأحد الماضي.

ويتطلع المنتخب الإيطالي، الذي توج بكأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، في يوليو الماضي، للظهور مجددًا في كأس العالم، بعدما غاب عن النسخة الأخيرة للمونديال، التي أقيمت في روسيا، العام 2018، في مفاجأة مدوية.

#إيطاليا تكتسح #ليتوانيا 5 – 0 في مباراة تألق فيها مويزي كين

الأتزوزوري يواصل انطلاقته المميزة في #تصفيات_كأس_العالم2022 pic.twitter.com/ZmWE1HYWii — إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2021

ساني يقود ألمانيا إلى اكتساح آيسلندا

سجل الجناح ليروي ساني هدفًا وصنع آخر لتحقق ألمانيا فوزها الثالث على التوالي بانتصار ساحق 4-صفر على آيسلندا في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتقدمت ألمانيا، التي تعرضت لهزيمة صادمة 2-1 من مقدونيا الشمالية، في مارس/ آذار الماضي، في الدقيقة الخامسة بعد أن مرر ساني إلى سيرج جنابري ليسجل.

وأضاف أنطوني روديجر الهدف الثاني بضربة رأس بعد ركلة حرة عقب 20 دقيقة.

وأُتيح لآيسلندا بعض الفرص البارزة، لكن ساني حسم اللقاء حين سدد بقوة في الشباك بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني، وأضاف تيمو فيرنر الهدف الرابع في وقت متأخر.

وتتصدر ألمانيا المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن أرمينيا، وتحتل رومانيا المركز الثالث، ولديها 10 نقاط مع تبقي 4 مباريات، بينما تحل آيسلندا في المركز الخامس بأربع نقاط.

هدف بولندي قاتل يعطل انطلاقة إنجلترا المثالية

أوقف المنتخب البولندي الانطلاقة المثالية لضيفة منتخب إنجلترا بالمجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر، العام المقبل، بعدما فرض عليه التعادل 1 – 1 في الوقت القاتل، يوم الأربعاء، في الجولة السادسة للمجموعة، والتي شهدت أيضًا فوز المجر على ضيفتها أندورا 2 / 1، وألبانيا على ضيفتها سان مارينو 5 – صفر.

ورغم التعادل، واصلت إنجلترا صدارتها للمجموعة برصيد 16 نقطة، بعدما أهدرت أول نقطتين في مسيرتها بالمجموعة، متفوقة بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب ألبانيا، فيما جاءت بولندا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وجاءت المجر في المركز الرابع بعشر نقاط، فيما حلت أندورا في المركز الخامس بثلاث نقاط، وقبعت سان مارينو في قاع الترتيب بلا نقاط.

وفي العاصمة البولندية وارسو، بادر النجم الإنجليزي هاري كين بالتسجيل لمصلحة إنجلترا في الدقيقة 72، غير أن داميان شيمانسكي أحرز هدف التعادل القاتل لبولندا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا التعادل القاتل، ليحرم منتخب بولندا نظيره الإنجليزي من الاحتفاظ بالعلامة الكاملة في رصيد النقاط بالمجموعة.

إسبانيا تعبر عقبة كوسوفو

نجح منتخب إسبانيا بعبور عقبة كوسوفو، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فاديل فوكري، مساء اليوم الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقدم المنتخب الإسباني بالهدف الأول عن طريق بابلو فورنالس في الدقيقة 32.

وتمكن فيران توريس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الإسباني إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، وتجمد كوسوفو برصيد 4 نقاط في المركز الرابع.