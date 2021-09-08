رئيس اللجنة الأولمبية عن إقامة كأس العالم كل عامين: لا أريد وضع الوقود على النار

تلقت مقترحات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإقامة كأس العالم كل عامين، وهو ما قد يشهد إقامة البطولة في نفس العام الذي تقام فيه الأولمبياد الصيفي، ردا فاترا من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

ورفض باخ الكشف عما إذا كانت مؤسسته جزءا من المشاورات التي يجريها الفيفا، الذي يُعد رئيسه جياني إنفانتينو عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال باخ إنه لا يريد ”وضع الوقود على النار“ في خضم الجدل الدائر حاليا في كرة القدم، لكنه أضاف: ”أصبحت العواقب أو العواقب المحتملة أكثر وضوحا يوما بعد يوم بفضل المناقشة داخل الفيفا، وعلى وجه الخصوص من خلال مشاركات الاتحادات القارية“.

وأضاف بابتسامة: ”نراقب هذه المناقشات عن كثب، ونراها ممتعة للغاية“.

الفيفا يرفض التعليق على تقارير إلغاء كأس العالم للأندية https://t.co/u9fPRkQffZ pic.twitter.com/9IaD5QFgLY — إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2021

ويواصل إنفانتينو مساعيه لتغيير جدول المباريات الدولية، بعقد اجتماع مع لاعبين سابقين بالدوحة في قطر، اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الفيفا إنه يوجد الكثير من المباريات الدولية غير المجدية، وإن مثل هذا الهيكل غير ملائم لصحة اللاعبين وللعبة على الصعيد العالمي.

وقال إنه كان من الصعب على اللاعبين، خاصة خلال جائحة كوفيد-19، مغادرة أنديتهم ومواصلة السفر من دولة لأخرى.

وأضاف: ”يوضح الجدول الحالي للمباريات أننا بلغنا بعض الحدود. يجب أن يكون لدينا نظام بسيط يحدد بوضوح مواعيد المباريات الدولية ومواعيد مباريات الأندية“.

وتعرضت الخطط الطموحة للفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين لانتقادات شديدة من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والأندية واللاعبون وروابط الجماهير.

وأشار النقاد إلى الجدول السنوي المزدحم بالفعل بالمباريات، وأكدوا أن حدثا كبيرا مثل كأس العالم سيفقد بعض بريقه إذا أقيم كل عامين.

ومع ذلك أكد إنفانتينو أن 88 بالمئة من الاتحادات الأعضاء صوتت لصالح دراسة جدوى للفكرة التي اقترحها لأول مرة الاتحاد السعودي للعبة، وقادها أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا.

وحظيت الفكرة المثيرة للجدل بالمساندة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي (الكاف)، والعديد من الدول الآسيوية.

إلغاء معسكر منتخب السويد في قطر بسبب مخاوف حول حقوق عمال كأس العالم https://t.co/Wy9QABmNcl pic.twitter.com/HCJ0byT2II — إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2021

وأضاف انفانتينو ”من المهم أن نفهم أن عملية التشاور هو ما نقوم به حاليا من دراسة جدول المباريات، واستشارة الجميع، والبدء بالطبع بالجهات الفاعلة الرئيسية في كرة القدم باللاعبين والمدربين“.

ورغم الاحتجاجات، قال إنفانتينو إنه من المرجح تطبيق جدول جديد للمباريات بحلول عام 2024.

وأوضح: ”هذه العملية العالمية شاملة.. لذلك بحلول 2024 نحتاج إلى جدول جديد للمباريات. لذلك نحن بحاجة لاتخاذ بعض القرارات بحلول نهاية العام الحالي“.